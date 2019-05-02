مال وأعمال

أعلن البنك التجاري الكويتي عن برنامجه الاجتماعي خلال شهر رمضان الفضيل الذي يشتمل على العديد من الفعاليات الإنسانية والخيرية التي يتَفرَّد بها هذا الشهر، ومن هذا المنطلق فإن البنك التجاري الكويتي لديه برنامج مميز للفعاليات والأنشطة المجتمعية والإنسانية والخيرية التي يعتزم إطلاقها وتنظيمها خلال الشهر الفضيل والهادفة في مجملها إلى دعم جميع مبادرات العمل الخيري والإنساني بما يسهم في ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية الشاملة الذي أرساه البنك منذ وقت طويل.

وقالت نائب مدير عام - قطاع التواصل المؤسسي في البنك - أماني الورع «يحتل مفهوم المسئولية الاجتماعية وخدمة المجتمع موقعاً بارزاً ضمن سلم أولويات البنك التجاري، ويسعى البنك جاهداً إلى ترسيخ هذا المفهوم بهدف تجسيد معاني الانتماء والولاء وخدمة جميع أطياف المجتمع». وتابعت أماني الورع مبينة أن البنك قد دأب خلال شهر رمضان من كل عام على إعداد برامج خاصة لأنشطته المجتمعية بما ينسجم مع الطبيعة الخاصة للشهر الفضيل والفعاليات الإنسانية والخيرية التي يحرص التجاري على رعايتها وتنظيمها بما يضمن تواصل البنك مع فئات المجتمع بشكل مباشر وكذلك المؤسسات التي تخدم هذه الفئات بهدف إبراز روح التكافل والتعاطف الاجتماعي بين أفراد المجتمع خلال هذا الشهر.

وكشفت أن قطاع التواصل المؤسسي بالبنك سوف يستهل الفعاليات المجتمعية لشهر رمضان بزيارة لمرضى نزلاء المستشفيات والمراكز الصحية لتهنئتهم بحلول شهر رمضان والمساهمة في رفع روحهم المعنوية بتوزيع بعض الهدايا التي تناسب الشهر الفضيل والتمنيات لهم بالشفاء العاجل وذلك تعبيراً عن روح المشاركة والتواصل مع كافة شرائح المجتمع في مختلف المناسبات والأوقات.

وبينت أماني الورع أن البنك، وللعام الرابع على التوالي، سوف يستكمل حملته المبتكرة «سحوركم علينا» لتوزيع وجبات السحور على عمال التنظيف والبناء في المناطق التي يتواجد فيها تجمعات كبيرة من عمال التنظيف والبناء.

وعن الفعاليات المرتبطة بالعشر الأواخر من شهر رمضان، قالت أماني الورع أن البنك سوف يتعاون مع إحدى الجهات لتوزيع وجبة سحور خفيفة على المصلين في مسجد الدولة الكبير ليلة 27 من الشهر الفضيل، بالإضافة إلى توزيع «هدية رمضان» على مرتادي المساجد في العشر الأواخر من شهر رمضان .

وتابعت قائلة ان البنك، وفي إطار التعاون بينه وبين محافظات الكويت، سوف يقوم بتقديم الدعم والرعاية لعدد من الأنشطة الاجتماعية والخيرية والإنسانية والثقافية والفعاليات الأخرى التي تنظمها محافظات الكويت خلال الشهر الفضيل والتي تهدف في مجملها إلى تحقيق التكاتف والتكافل بين أبناء الوطن الواحد.

وأكدت أماني الورع أن قطاع التواصل المؤسسي بالبنك وكعادته في الشهر الفضيل، يحرص دوماً على مشاركة الأطفال احتفالاتهم بمختلف المناسبات السعيدة التي تحملها أيام هذا الشهر ومنها مناسبة القرقيعان حيث يعتزم البنك الاحتفال بهذه المناسبة مع أطفال نزلاء المستشفيات وعدد من المراكز الصحية، من أجل رسم البسمة على وجوههم وإدخال السعادة إلى قلوبهم.

وأضافت أن الفعاليات المرتبطة بالشهر الفضيل سوف تشمل تنظيم زيارات من قبل فريق قطاع التواصل المؤسسي إلى مواقع العمل الحيوية في الدولة التي تعمل على مدار الساعة تقديراً لجهود العاملين فيها ودورهم المهم في خدمة المجتمع، حيث سيشارك الفريق العاملين في هذه الجهات تناول وجبة الإفطار في مقر عملهم تقديراً لدور الجهات التي تعمل أثناء وقت الإفطار والعاملين فيها.

