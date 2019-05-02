مال وأعمال

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة الاسبق رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز الدخيل في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ممثل راعي الملتقى والحفل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ، أكد على أن الحكومة تتجه ليتحمل القطاع الخاص دورا رئيسا في تنفيذ المشاريع التنموية على أن تتحول الإدارات الحكومية المعنية إلى الدور الرقابي فقط.

وأكد الدخيل خلال كلمته في- الملتقى الثاني للخدمات الاستشارية لخطة التنمية تحت شعار «دور القطاع الخاص في التنفيذ والربط الآلي بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق الانتاجية ومكافحة الهدر والفساد» الذي اقيم تحت رعاية النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد وبتنظيم شركة نوف إكسبو وبدعوة من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وتستمر انشطته إلى اليوم «الخميس» - أن الجهات الحكومية مطالبة بتسخير إمكاناتها لتطوير أجهزة رقابية فاعلة على أسس علمية ومعايير عالمية معترف بها، وهذا يسهم في التخلص من الازدواجية والتضارب في المصالح عندما تقوم جهة واحدة بوظيفتي التنفيذ والرقابة، كما أنه يسهم في تعزيز قدرات كل من القطاعين العام والخاص ضمن الدور المحدد لكل منهما.

تطوير القوانين

وشدد الدخيل على ضرورة تطوير القوانين وإجراءات العمل التي يمكن أن تحد من أو تقضي على الهدر والفساد، مشيرا الى أهمية اعتماد خطة شاملة لمكننة الأعمال المتعلقة بتنفيذ المشاريع بما فيها الخدمات الاستشارية، فيمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تنقل الإدارات المعنية من جزر منعزلة إلى بيئة متكاملة توحد منافذ الإجراءات والعمليات للوصول إلى الخدمات التي تختص بها كل جهة.

وأشار الى ضرورة اعتماد وتطبيق قواعد وأساليب التخطيط الاستراتيجي العلمية في المراجعة الدائمة والتطوير المستمر لخطة التنمية 2035 لاستكمال ما ينقصها وتحسين ما يمكن منها.

وحول أنشطة الملتقى قال الدخيل انه يعقد في وقت مناسب ليتناول قضايا وتحديات أساسية مطروحة علينا جميعا، لافتا الى اننا في المراحل الأولى لتنفيذ مشاريع خطة التنمية «رؤية الكويت 2035»، فالخدمات الاستشارية تعد البنية الأساسية التي تتحدد بموجبها المواصفات والميزانيات والجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع، كما تتحدد بموجبها الإجراءات التنفيذية والرقابية التي ترافقها خلال تنفيذها، مبينا ان نجاح الخدمات الاستشارية تشكل الضمانة الأساسية لنجاح المشاريع وتحقيق أهدافها.

حقبة الثورة الثقافية

بدوره أفاد الامين العام المساعد بالجهاز المركزي للمناقصات العامة م. اسامة الدعيج ان العالم مر في التاريخ المعاصر بعدة حقب منها ، حقبة الثورة الثقافية ، فالثورة الصناعية تلاها حقبة حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية .

واضاف انه في وقتنا هذا فأننا نمر بما يسمى بثورة المعلومات والاتصالات حيث تمثلت هذه بمسألة حفظ المعلومات عن طريق رقمنتها وتبادلها من خلال الربط الالكتروني عن طريق الربط المباشر او شبكة المعلومات العنكبوتية «الانترنت» والاستفادة من ذلك لمنع الازدواجية في العمل وتركيز الجهود وسرعة تدفق المعلومات بدقة وامان واثره على الانجاز وعملية اتخاذ القرار .

وسلط الدعيج الضوء على القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة - المرسوم 30 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية يلاحظ بان احكام القانون الحالي للمناقصات تؤكد على الدور الرقابي للجهاز المركزي للمناقصات العامة «يتخلله بعض الجوانب الادارية والتنظيمية» وانه لتطبيق مبادئ الحوكمة تم فصل اختصاصات مجلس الادارة المكلف باتخاذ القرارات بشأن ما يعرض على الجهاز من طلبات شراء عام عن اختصاص الامانة العامة المكلفة لاتمام الاجراءات واعمال الفحص والمراجعة والتدقيق على الطلبات المحالة كما حدد القانون ولائحته التنفيذية المدد الزمنية المعنية للطرح واتمام الاعمال واتخاذ القرارات ، كما انه تم تحديد قواعد واجراءات تقديم الشكاوي والتظلمات والجهات المعنية بها .

قانون المناقصات

واشار الى ان القانون الحالي للمناقصات قد وضع القواعد الاساسية لاستخدام التكنولوجيا الالكترونية والرقمية في التعاملات وهذا ما يؤكد على اهتمامنا ورغبتنا الجادة نحو استخدام التكنولوجيا الالكترونية والرقمية في اجراءات التسجيل والتصنيف والتأهيل والطرح والترسية والمتابعة لعمليات الشراء العام.

وقال : نؤكد على التزامنا التام في برامج الحكومة الالكترونية تحقيقا لمعايير التميز في الاداء واختيار الاساليب المناسبة والفعالة لتحقيق الاهداف وفق مبادئ العلانية والمساواة والمنافسة .

أهمية خاصة

من جانبه قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م. بدر السلمان ان الملتقى يتمتع بأهمية خاصة، فهو يتطرق إلى أفضل السبل لتنفيذ مشاريع خطة التنمية بما يضمن تحقيقها لأهدافها الحقيقية في التنمية، والخدمات الاستشارية التي تأتي كمرحلة أولى لأي مشروع، وعليها يعتمد نجاحه أو تعثره.

وذكر السلمان ان الملتقى في دورته الحالية اكتسب زخما كبيرا وذلك بعد رعاية النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد حيث إنه المشرف والمعني مباشرة بخطة التنمية وسلامة تنفيذها، وقد تضمنت محاور الملتقى القضايا الأساسية التي توخى الشيخ ناصر صباح الاحمد مناقشتها مثل تطوير بيئة العمل واستخدام الأساليب والمعايير العالمية في التخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع، ووضع الإجراءات الكفيلة بالحد من الهدر والفساد، واعتماد الميكنة الشاملة والمتكاملة في تنفيذ إجراءات العمل.

ولفت الى ان أهم ما يطرحه الملتقى من قضايا وما سيخرج به من توصيات هو العمل على تحقيق رؤية راعي الملتقى الشيخ ناصر صباح الأحمد لأن يتحمل القطاع الخاص تنفيذ مشاريع خطة التنمية على نحو كامل، على أن تقوم الجهات الحكومية والرقابية بدور رقابي عصري دقيق وفعال، وهذا يتطلب من كلا القطاعين تطوير قدراتهما الفنية والإدارية والبشرية لأداء مهام كل منهما على الوجه الأكمل.

وأوضح ان القطاع الخاص عليه أن يحقق نقلة نوعية في تحسين قدراته لإدارة وتنفيذ المشاريع بما يخفف العبء عن الباب الخامس ويسهم في تحقيق نزوح عكسي من القطاع العام للخاص، وعلى القطاع العام رفع مستوى قدراته للرقابة والتدقيق والإشراف، مؤكدا ان رؤية الشيخ صباح الاحمد تعتبر من التوجهات الهامة والأساسية لمستقبل دولة الكويت.

