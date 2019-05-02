مال وأعمال

قالت المدير العام لشركة نوف اكسبو نوف خالد يوسف المرزوق ان توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد كان لها أثر بارز في تحديد محاور الملتقى والتي تهدف إلى تعبيد طريق النجاح لتنفيذ خطة التنمية 2035.

وبينت ان الملتقى يناقش أربعة مواضيع هامة ، تتلخص في سلامة تنفيذ مشاريع التنمية ضمن المواصفات الميزانيات والمهل المحددة لها وتحسين بيئة العمل من أجل تحقيق ذلك ، ورفع مستوى الشفافية ومكافحة الهدر والفساد، وتطبيق سياسات الميكنة والربط الآلي بين الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ المشاريع بكل مراحلها، وآخرها يتعلق بتوجه الحكومة نحو إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في تنفيذ المشاريع على أن تقتصر مسؤولية الجهات الحكومية على الإشراف والمراقبة.

وأوضحت المرزوق أن هذه المواضيع ترسم مسارا واضحا للنجاح وتحقق التخلص من إرث كان في أحسن الأحوال يعيق مسيرة النمو والحداثه في دولتنا الحبيبة الكويت لفترة طولية .

وأشارت الى ان القطاع الخاص مدعو لملاقاة توجهات الحكومة في العمل معا وتسخير جميع الإمكانيات واتباع سياسات مستدامة للتطوير الذاتي ليتمكن من القيام بالأعباء الإضافية التي ستلقى على عاتقه ليعود رائداً كما كان في نهضة الوطن .

وفي نهاية كلمتها قالت المرزوق : «أتوجه بالشكر بالاصاله عن نفسي ونيابة عن أخي يوسف خالد المرزوق للإخوة في اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية لثقتهم الدائمة بشركة نوف إكسبو لتنظيم هذا الملتقى» . ومضت قائلة : «اعرب عن سعادتي بروية كثير من الدور الاستشارية التي عملت وتعاونت مع الوالد خالد المرزوق رحمه الله في تأسيس النهضة العمرانية وتحقيق القفزة الحضارية لديرتنا الحبيبية واتمنى لهم ومن إنضم إليهم من دور إسشارية واعده بدوام التميز والتوفيق».

وقالت : «الشكر موصول لجميع الجهات الحكومية والرقابية والشركات الراعية لدعمهم ومشاركتهم مع تمنياتي بأن يوفر لهم الملتقى فرصة ثمينة لتطوير وتعزيز اعمالهم وتحقيق نجاحاتهم ، كما أتوجه بالشكر والتقدير مجددا للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد وإلى ممثله وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، آملين أن تتحقق آمالنا جميعا بمستقبل تحقق فيه الطموحات وتتوالى فيه النجاحات في ظل رعاية وقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد ، وبدعم من سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك

