مال وأعمال

أكد رئيس مجلس ادارة دار اس اس اتش للاستشارات الهندسية عمران حيات على قدرة القطاع الخاص لاسيما قطاع الانشاءات على مواكبة خطة التنمية.

وأضاف حيات في كلمته خلال افتتاح الملتقى ان التطور في قطاع الاستشارات الهندسية يسير يوتيرة بطيئة ، وان التطور فيه محدود وذلك ليس في الكويت فقط بل في العالم مرجعا ذلك الى بطء الحصول على البيانات والمعلومات .

وطالب حيات بضرورة إعادة هيكلة إجراءات العمل في إدارات الدولة وميكنتها في الوقت ذاته، والترابط والتكامل بين إدارات الدولة .

وقال : الاستثمار في الكادر البشري امر مهم ومن الضروري الخروج من الملتقى بتوصيات تفيد القطاع الخاص .

