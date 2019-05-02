مال وأعمال

اختتمت «زين» رعايتها البلاتينية للمُلتقى الثاني للخدمات الاستشارية لخطة التنمية لدولة الكويت تحت شعار «دور القطاع الخاص في التنفيذ والربط الآلي بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق الإنتاجية ومكافحة الهدر والفساد»، تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الأحمد .

وأوضحت «زين» أنها قامت بالمشاركة في الجلسة النقاشية الأولى التي عُقدت على هامش أعمال المؤتمر بعنوان «دور القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية» مُمثّلةً بالمدير التنفيذي لمبيعات الهيئات والشركات في زين الكويت باسمة العنزي، وذلك بمُشاركة كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، والرئيس التنفيذي للمكتب العربي للاستشارات الهندسية م. طارق شعيب، والمدير العام لشركة مولدن للاستشارات والمشاريع الفنية عبدالعزيز السعدون، حيث قامت العنزي باستعراض الدور الريادي لزين في المساهمة برفع كفاءة تنفيذ خطة التنمية الوطنية، وذلك كونها شركة وطنية رائدة في القطاع الخاص الكويتي الذي يُعتبر شريكاً استراتيجياً في خطط التنمية للدولة وأحد ركائزها الأساسية.

وأضافت الشركة أن الملتقى قد شهد تواجد نخبة من الجهات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، مما أثرى برنامج أعمال المُلتقى بشكل كبير على العديد من المستويات، حيث قامت شركة NoufEXPO بتنظيم المُلتقى بالتعاون مع اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، وبمشاركة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وبلدية الكويت، كما سيشهد الملتقى مُشاركة جهاز تطوير مدينة الحرير «الصبية» وجزيرة بوبيان، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والإدارة العامة للإطفاء، ووزارة الكهرباء والماء، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الصحة، وجامعة الكويت، ووزارة التربية والتعليم العالي، ومؤسسة البترول الكويتية.

