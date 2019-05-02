مال وأعمال

قال ممثل الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية م. صباح أسد ان الجهات الحكومية نجحت في الوصول الى نتائج ملموسة ساهمت في تقليص الدورة المستندية الى 13 أسبوعا بدلا من 53 أسبوعا، كما في السابق .

وأضاف أسد في كلمته خلال الملتقى ، أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة هيكلة إجراءات العمل في إدارات الدولة وميكنتها في الوقت ذاته، آخذين بالاعتبار الترابط والتكامل بين إدارات الدولة، مشيرا الى ضرورة ان تتغير نظرتنا للحكومة من مجرد وزارات يقوم كل منها بواجبه إلى مزود خدمات موحَّد ويكون التركيز فيه على الخدمة العامة كقيمة أساسية سواء في التعليم او المعاملات الحكومية او المشاريع البنية التحتية وغيرها. واستطرد أسد قائلا: من أجل نجاح ما سبق لابد من توفير التدريب والتوعية اللازمين للعاملين في إدارات الدولة، وتأهيل الأفراد للقيام بدور مطلوب منهم، وهنا ايضا علينا أن نخرج من الاطر التقليدية في حضور الدورات التدريبية المكلفة، وان التكنولوجيا تتيح لنا اليوم توفير التدريب على مدار الساعة وبشكل مستمر واقتصادي وهذه ضرورة لكي نتمكن من تحديث اساليب عملنا باستمرار والتكيف بما تقتضية متطلبات الخدمة العامة المتغيرة دوما.

وأشار الى ان تحقيق الإدارة الحكومية الفعالة يتطلب توفر عناصر مهمة أولها ضرورة العمل بكل جد من أجل مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

