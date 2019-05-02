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تحت رعاية وحضور براك علي الشيتان مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر، أقامت دار العثمان حفل تكريم طلاب دورة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم.

وقد كان باستقبال المدير العام كل من عميد عائلة العثمان نوري عبدالله العثمان وم. عدنان عبدالله العثمان، وحمد عبداللطيف البرجس رئيس لجنة الأوصياء، ولفيف من الضيوف والشخصيات.

وقد عبر براك الشيتان عن بالغ سعادته بهذا الحفل لتخريج كوكبة من حفظة كتاب الله، كما أشار سيادته أن دار العثمان هي إحدى مشاريع الثلث الخيري للمحسن الكبير المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان، وإن هذا الثلث له أنشطة متعددة إنسانية وخيرية داخل وخارج دولة الكويت، وما كان لهذا الثلث أن يأتي ثماره لولا العناية والرعاية والاهتمام الكبير الذي تقدمه عائلة العثمان الكريمة التي أولت كل جهودها بحفظ أموال الثلث والعناية به وتنميته.

وأكد الشيتان على أهمية الدور الذي توليه الهيئة العامة لشئون القصر متمثلة في مجلس الإدارة برئاسة معالي الدكتور فهد محمد العفاسي وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة لمثل هذه الأنشطة الهادفة لبناء الفرد وتعليمه مكارم الأخلاق، وقدم شكره لعائلة العثمان متمثلة في عميد العائلة السيد/ نوري العثمان والمهندس/ عدنان العثمان، كما توجه بالشكر لرئيس وأعضاء لجنة الأوصياء، وكل العاملين على إنجاح هذه الدورة التي تقوم بها دار العثمان بالتعاون مع مبرة المتميزين وتحت إشراف بيت الزكاة.

وفي الختام قدم المهندس عدنان عبدالله العثمان الشكر للسيد/ براك الشيتان مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر لرعايته الكريمة لهذا الحفل وتشجيعه ودعمه الدائم لمشاريع الخير التي يقوم بها ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان، كما عبر عن امتنانه للدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة لشئون القصر في سبيل إنجاح رسالتها العظيمة في خدمة القاصر وإيصال الحق لمستحقه، وقدم شكره لكل من السيد حمد البرجس رئيس لجنة أوصياء ثلث المرحوم عبدالله العثمان والسادة أعضاء اللجنة، ولبيت الزكاة الذي يقوم على الاشراف على مشاريع الثلث الخيرية، ولمبرة المتميزين لخدمة القرآن والعلوم الشرعية على جهودهم الكبيرة في إنجاح دورة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان لتحفيظ القرآن الكريم.

إن دار العثمان هي إحدى مشاريع ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان والذي يُدار من قِبل لجنة أوصياء ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان المُشكّلة من الورثة والهيئة العامة لشئون القصر، تنفيذاً لرغبة الموصي بذلك، ودورة القرآن الكريم هي من الأنشطة الأساسية في دار العثمان.

وتهدف دورة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان لتحفيظ القرآن الكريم لغرس حب القرآن في قلوب الأطفال والشباب، وبالإضافة لدروس اللغة العربية، وغرس الأخلاق الحميدة وآداب السلوك، كما تصاحب الدورة المحاضرات التوعوية والأنشطة الهادفة في جوانب الحياة المختلفة، ويشارك في كل موسم أكثر من 100 طالب وطالبة.

