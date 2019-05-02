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كشف محمد خورشيد المدير العام وعضو مجلس إدارة المدينة المائية أكوابارك عن تخفيض أسعار تذاكر المدينة الى 2,750 دينار كما كرمت مرتاديها بـ 6000 جائزة وذلك عن طريق امسح واربح من البوابة الرئيسة بمناسبة حلول الشهر الكريم .

ومن ضمن الجوائز (سكوترات وموبايلات وغرف مبيت وتذاكر أطفال من طفل المستقبل والعديد من المفاجآت) .

كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة لعمل دوري لملاعب كرة القدم الصابون ودوري كرة الطائرة الشاطئية وذلك من 16/5 لغاية 19/5 وبإمكان اي فريق المشاركة بأربعة لاعبين واثنين احتياط وقد خصصت إدارة الاكوابارك جوائز قيمة للفائزين بهذه البطولة وذلك بدعم من الهيئة العامة للشباب والرياضة.

