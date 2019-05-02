آخر النهار

أكد سفير الكويت في الجمهورية التونسية علي الظفيري على أهمية مسرحية «حطام انسان» واصفا التجربة بأنها تأتي ترسيخا لحضور المبدع المسرحي الكويتي، وتجسيدا على الاهتمام البالغ الذي تبديه الكويت بالمسرح والفنون بشكل عام والعمل على تصدير تلك النتاجات الإبداعية الى جميع المهرجانات والمحافل الفنية خليجياً وعربياً ودولياً.

وقال ايضا علي الظفيري سفير دولة الكويت بتونس خلال تكريمه من فريق مسرحية «حطام انسان» لفرقة المسرح الكويتي، انه يشعر بالفخر والاعتزاز للمستوى الرفيع الذي ظهر به هذا العرض المسرحي الذي مثل الكويت في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما وسط مشاركة دولية رفيعة المستوى.

كما أثنى سفيرنا بتونس على الحضور المتميز للمبدع الكويتي في جميع مفردات العرض المسرحي من خلال الكاتبة الشابة مريم القلاف والمخرج علي العلي والفنان عبدالله بهمن وبقية عناصر العرض المسرحي.

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة فرقة المسرح الكويتي رئيس الوفد انه يثمن الدعم الكبير الذي حظي به فريق المسرحية من لدن سفير الكويت في الجمهورية التونسية وأركان السفارة الذين أحاطونا برعايتهم وعظيم كرمهم ومتابعتهم .

وقال الفنان أحمد السلمان :

لقد تشرفنا بتمثيل دولة الكويت في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما الذى يعتبر واحدا من اهم المواعيد المسرحية في مجال «المونودراما» من خلال مسرحية «حطام انسان» للكاتبة مريم القلاف وإخراج علي العلي وبطولة الفنان عبدالله بهمن .

عبر الفنان أحمد السلمان عن سعادته الغامرة بالنجاح الفني والإقبال الجماهيري الذي حصدته مسرحية «بقايا انسان» لفرقة المسرح الكويتي والتي مثلت دولة الكويت في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما، وشدد على ردود الأفعال التي حصدها العمل من قبل الجمهور ونقاد المهرجان .

وأشار السلمان الى ان المسرحية كانت قد قدمت عروضها ايضا قبيل ايام خلال مهرجان الكويت الدولي للمونودراما وحصدت الكثير من الاهتمام الإيجابي.

هذا ويتضمن جدول مسرحية « حطام انسان» لفرقة المسرح الكويتي تلبية الدعوة خلال الفترة القصيرة المقبلة لعدد من المهرجانات المسرحية الخليجية والعربية.

