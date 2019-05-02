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إيل فانينغ ضمن لجنة تحكيم مهرجان كان 2019


أعلن مهرجان كان أسماء لجنة تحكيم النسخة القادمة منه المقرر انعقاده في الفترة ما بين 14 و 25 مايو يرأس لجنة التحكيم المخرج المكسيكي، أليخاندرو جونزاليس إيناريتو مخرج فيلم «The Revenant»، ويشاركه في اللجنة كل من المخرج اليوناني يورجوس لانثيموس مخرج فيلم «The Favourite»، والبولندي باول باوليكووسي مخرج فيلم «Cold War».
وتضم لجنة تحكيم كان 2019 4 ممثلين و4 ممثلات من 7 جنسيات مختلفة وهو رقم أقل من المعتاد في هذه المسابقة، من بينهم الأميركية التي تبلغ من العمر 21 عاما إيل فانينغ، والممثلة الأفريقية مايمونا نداي.


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