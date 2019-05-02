آخر النهار

نفرح كثيراً حنيما تأتي الأخبار من الجهات المنتجة والموزعة على الصعيد المحلي والخليجي، والتي تزف البشرى بعرض عدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية المحلية على المنصة العالمية «نتفليكس». وسعادتنا لا توصف، أن يتم اختيار عملين من الأعمال الكويتية وهي «ماذا لو؟» و«حضن الشوك» ومسلسل «أنا عندي نص» وهي من تأليف واخراج وبطولة وانتاج كوادر وطنية كويتية، ما يبشر بميلاد مرحلة جديدة من تاريخ صناعة الانتاج الدرامي على الصعيدين الكويتي والخليجي . وقبل أن نتوقف عند تلك الأعمال، نحن مدعوون لنتأمل معاني التجربة، حيث الانتقال من الفضاء المحلي والخليجي إلى الفضاء العالمي الرحب، وهذا يعني بأن تلك الأعمال، سوف تترجم إلى أكثر من خمس لغات عالمية، وهي خطوة تؤسس لمنطقة جديدة من مضامين وصناعة وأنماط الإنتاج الفني التلفزيوني. ونشير إلى أن هنالك أعمالاً أخرى، يتم التحضير لإطلاقها عبر تلك المنصات العالمية، وفي مقدمتها «نتفليكس» و«أمازون» وغيرهما. أما فيما يخص الأعمال المختارة، أو بمعنى أدق التي ستجد طريقها للعرض، وهو أمر لا تخلقه الصدفة، بل الكثير من الحوار والاختيارات، التي تجاوزت أسماء ومسلسلات عدة، لتصل إلى اختيار هذين العملين اللذين يختلفان شكلاً ومضموناً عن كل ما هو معروض. التفكير في الذهاب إلى مناطق جديدة لعرض المنتج الفني المحلي، أمر يتطلب مضامين إنتاجية متجددة.. وطموحة.. وأيضاً أبعاداً فكرية وفنية عالية الجودة.. وتعاونيات على صعيد الإنتاج والتوزيع تذهب إلى فضاء أبعد.. من كل ما هو دارج.. ومستعاد.. ومكرر.. وبرافو على الخطوة الجديدة.

وعلى المحبة نلتقي

