آخر النهار

قال الفنان علي الحجار، إنه تزوج خمس مرات وآخرهم من هدى واصفًا إياها بأنها «حبيبته»، مضيفًا أنه لا يتمنى لشخص ولو كان عدوًا له أن يتزوج أكثر من مرة.

رأى الحجار في أول ظهور تلفزيوني له بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ65، خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي قدمته اليوم الاثنين، الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة، على قناة «CBC»، أن الحب هو أن يفهم الطرفان بعضهما البعض بسرعة جدًا من دون أي كلام، مشددًا على أنه ليس نادمًا على زيجاته الكثيرة؛ لأنها كانت سببًا في أن يأتي أولاده إلى الحياة.

تابع الفنان أن لديه 7 أبناء وهم 4 أولاد و3 بنات، مشيرًا إلى أن إحدى بناته تريد أن تغني وهو يرى أن صوتها جميلًا، ولكنها لن تكون مثل أصالة أو أنغام مثلًا. أضاف أن دموعه دائمًا تسبقه حتى أن أولاده يقولون له «يا بابا الناس هيفتكروا ده ضعف»، متابعًا أنه لا يوجد مطرب الآن في العالم العربي يقدم حفلتين في الشهر مثله، وذلك لأن الغناء بالنسبة له «أحسن من أمي وأبويا».