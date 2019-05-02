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احتفلت أكاديمية «لوياك» للفنون الأدائية «لابا» بالتعاون مع حديقة الشهيد بيوم الاتحاد الأوروبي لتخليد ذكرى إعلان شومان عام 1950 فى التاسع من مايو، والذي مهد الطريق للتكامل الأوروبي. وذلك بحضور الوزير المفوض للاتحاد الأوروبي «Alar Olljum» وشارك في الحفل كبار المسؤولين والشخصيات العامة من مختلف أطياف المجتمع وعدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين في الكويت.

شهد الاحتفال تأدية فرقة DARIO PINELLI TRIO لموسيقى الجاز حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وقدم ثلاثي الفرقة العديد من المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية بطرقة عصرية لأول مرة فى الكويت.

وداريو بينيلي تريو أحد مؤسسى مشروع «Break the Loop» في أوائل عام 2016 ، ويعد أحد أشهر موسيقى الجاز وعازفي الغيتار الإلكتروني في جميع أنحاء العالم.

كما حازت موسيقاه على إعجاب العديد من الملحنين المشهورين فى مختلف بلدان العالم.

من جانبه، هنأ مستشار وفد الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت «Alar Olljum» بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وأكد أن الاتحاد الأوروبي سوف يظل الشريك الذي يمكن الاعتماد عليه في العالم لتعزيز السلام والتنمية المستدامة والديموقراطية.

وأشاد بالدور الذي تقوم به أكاديمية لوياك للفنون «لابا» وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة فارعة السقاف .

وأضاف: هذه فرصة عظيمة للاحتفال بالذكرى 69 لإعلان شومان في 9 مايو 1950 والتي تعد أول وثيقة رسمية وضعت الأسس التي أصبح عليها الاتحاد الأوروبي اليوم، وهو ما أطلق عليه «أعظم مشروع سلام في التاريخ»، بعد سنوات قليلة فقط من انتهاء الحرب العالمية الثانية ، والصراع الأكثر تدميراً في تاريخ البشرية.

وتابع: في عالم اليوم، لا غنى عن الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى، سيظل الشريك الذي يمكن الاعتماد عليه والذي لا غنى عنه للذين يرغبون في العمل بطريقة تعاونية تعزز تعددية الأطراف والسلام والتنمية المستدامة والنظام التجاري الحر والنزيه وحقوق الإنسان والديموقراطية، وفي منطقة الخليج، برز دور الاتحاد الأوروبي وأيضًا على المستوى الثنائي مع كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي حيث أصبح ذا أهمية متزايدة ليس فقط كعنصر اقتصادي ولكن أيضًا كعنصر سياسي واستراتيجي، وأصبحت العلاقات الثنائية مع كل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي أكثر أهمية. حيث بدأ تواجدنا الدبلوماسي في الخليج بسفارة واحدة في الرياض ثم شمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست، وقد تبع ذلك منذ سنوات بافتتاح بعثة الاتحاد الأوروبي في أبوظبي.

وتابع الوزير المفوض: تقديراً ودعما للدور الذي تقوم به الكويت في بناء الجسور في المنطقة، سواء في قطر والعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي أو إيران والعراق والصراع اليمني، قرر الاتحاد الأوروبي هذا العام إرسال وفد كامل في الكويت سيساعد على رفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والكويت إلى مستوى نوعي.

كما وجه الشكر لسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت لكونهم شركاء رائعين، وخص بالشكر دانييل تاناسي سفير رومانيا ممثلاً لرئاسة الاتحاد الأوروبي المحلية، التي قدمت العديد من الأعمال والمساعدات التى لا تقدر بثمن خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أن الكويت كانت أول دولة خليجية توقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي، تم إطلاقها في بروكسل في نوفمبر الماضي مع أول اجتماع لكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي حيث وافقت على تطوير تعاون مبدئي في ثلاثة مجالات ذات أولوية: مكافحة الإرهاب والأمن، والتعاون الإنمائي والمساعدات الإنسانية، والطاقة (مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة).

وأشار إلى وضع خطة شاملة بشأن مكافحة الإرهاب وتعزيز مستوى الأمن، كما تم تحديد المزيد من المشاريع والاتفاقيات المستقبلية مع الصندوق الكويتي وغيره.

ونوه بالحوار السياسي الرفيع المستوى بين صاحب السمو أمير البلاد وقمة جامعة الدول العربية التي عقدت في وقت سابق من هذا العام في شرم الشيخ والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني ووزير خارجية الكويت. مشيرًا إلى التطلع لاستضافة صاحب السمو في زيارة رسمية إلى بروكسل في وقت لاحق من هذا العام بدعوة من رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك.

وتطرق الوزير المفوض إلى أن تعاون الاتحاد الأوروبي مع الكويت يتجاوز الإطار الحكومي والرسمي إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز دورها فى التنمية وأضاف: لذا كانت أكاديمية لوياك للفنون «لابا» هي أول من فكرنا في استضافته لهذا الحدث، بالإضافة الى رعاية مهرجان «فاد للفنون» ونتطلع إلى مزيد من فرص التعاون المشترك مع لوياك ومع المنظمات الكويتية غير الحكومية الأخرى. اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر «لوياك» لكونها شريكًا فاعلاً للاتحاد الأوروبي في الكويت وعلى العمل الممتاز الذي تواصل القيام به لإشراك الشباب الكويتي بطريقة بناءة وخلاقة ليس فقط للكويت بل المنطقة كلها.

وتابع: أقر أعضاء دول الاتحاد الأوروبي منح جائزة شايو لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي للعام 2018، للوياك لإنجازاتها خلال السنوات الماضية فى مجال تقديم وتعزيز العمل التطوعي للشباب. وتم تسليم الجائزة خلال حفل أقيم في مركز لوياك بحضور رئيس البعثة الأوروبية السفير مايكل تشيرفون وعدد من الشخصيات المهمة. كما حظينا هذا العام بامتياز كبير من خلال شراكة مع منظمتين غير حكوميتين بارزتين هما الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان والجمعية الثقافية النسائية الكويتية لتنظيم ندوات وورش عمل حول تمكين المرأة.

