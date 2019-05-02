علم ومعرفة

أصدرت وزارة الإعلام العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر مايو الحالي، محتفياً بتكريم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من قبل البنك الدولي تكريما استثنائيا تقديرا وعرفانا بمجهودات سموه لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية إقليميا ودوليا، فضلا عن سعي سموه «لدعم السلام»، وهذا التكريم يراه سموه تكريما للكويت وشعبها.

كما أفردت المجلة ملفا خاصا عن شهر رمضان المبارك شهر الصبر والطاعة والتسامح وجهاد النفس، إلى جانب موضوعات ثقافية وفنية وأدبية متنوعة أضاءت جوانب معرفية متعددة، كما تضمن العدد مقالات لنخبة من الكتاب.

