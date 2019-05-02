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في أجواء بسيطة يسودها الود والمحبة.. أقام جاليري بوشهري حفل تكريم للأمين العام السابق للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م. علي اليوحة بمناسبة انتهاء خدمته.. وذلك بحضور إدارة الجاليري وعدد كبير من المثقفين والشخصيات العامة على رأسهم الأمينان السابقان للمجلس د.سيلمان العسكري، ود.محمد الرميحي، وأيضًا الروائية ليلى العثمان، الأمين العام المساعد السابق محمد السنعوسي، الفنان القدير سامي محمد، الفنان عبد الوهاب العوضي، ومن النقاد والإعلاميين الفاروق عبد العزيز وليلى أحمد.

وباسم الفنانين التشكيليين ألقى سامي محمد كلمة مرتجلة قال فيها لليوحة: كفيت ووفيت.. وهذا تكريم بسيط لك.. أتكلم فيه باسم مجموعتي وهي مجموعة «انعكاس».. ونشكرك لأنك قدمت الكثير للثقافة في الكويت خصوصًا للحركة التشكيلية التي شهدت في عهدك العديد من الإنجازات عبر إقامة المعارض والمسابقات والمهرجانات.

كما أشاد محمد بالأمناء والمسؤولين السابقين أمثال سليمان العسكري ومحمد الرميحي ومحمد السنعوسي.

عقب ذلك أهدى سامي محمد إحدى منحوتاته، كما قدم فنانون آخرون هدايا تذكارية ولوحات، من بينهم الفنان عبد الوهاب العوضي، عبد الجليل الشريف الذي أهداه «بورتريه شخصي» له، وكذلك الفنانة جميلة جوهر، والفنان خالد خزعل، وناصر الحريري.

وعلى هامش التكريم قالت الفنانة جميلة جوهر: من الطبيعي أن نأتي اليوم في هذا الحفل البسيط كي نقول شكرًا لرجل أعطى الكثير للثقافة في الكويت.. والوفاء صفة من أجمل الصفات فينا ككويتيين.

من جانبه عبر اليوحة عن سعادته بهذا التكريم وشكر جاليري «بوشهري» على الاحتفاء كما شكر جميع من حضروا من المثقفين والمبدعين.

وقال إنه راض تمامًا عما قدمه للثقافة في الكويت من خلال توليه منصب الأمانة العامة لثماني سنوات. وأضاف: أمضيت من عمري حوالي 23 سنة في المجلس الوطني منذ عام 1996 من الإدارة الهندسية إلى قطاع المتاحف.. إلى أمين عام مساعد.. ثم أمين عام. وعملت مع قطاعات ومجموعات مختلفة.. وأعتقد أن تجربتي تقيم بحجم الجهد والحراك الذي صار.. وحجم النتاج الثقافي وتفاعل الجمهور معه.

عما إذا كان راضيًا عما قدمه قال: الحمد لله.. راض عما قدمته خلال ثماني سنوات كأمين عام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.. وإذا كان هناك قلة لا يروق لها ما قدمناه.. فالشريحة الأكبر ساندتنا وتفاعلت مع ما قدمناه من أنشطة.. وصلت إلى حوالي خمسمائة نشاط وفاعلية سنويًا. وهذا ليس جهد علي اليوحة وإنما جهد جميع الزملاء والعاملين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.. وأوجه لهم جميعًا الشكر والتحية.. وأيضًا جهود المبدعين والمثقفين الذين تعاونوا معنا وشاركوا في هذه الأنشطة. والحمد لله الكويت مليئة بالكوادر الوطنية الشابة التي يمكن الاعتماد عليها لتطوير العمل الثقافي وخلق قاعدة جماهيرية له واستكمال ما بدأناه.

