علم ومعرفة

أقامت مكتبة ذات السلاسل، في الأفنيوز، أمسية ثقافية على هامش حفل توقيع رواية «شمشون وتفاحه» للروائي السوداني أمير تاج السر، بمشاركة الروائي طالب الرفاعي، والناقد والإعلامي فهد الهندال. وحضر من ذات السلاسل د. عبدالعزيز المنصور، والمدير العام سعود المنصور، ومدير التسويق هبة المنصور.

في البداية قدم الشاعر والكاتب صالح الغازي الأمسية مشيرًا إلى أن الروائي أمير تاج السر لا يقدم نمطا واحدا في الكتابة انما هو مهموم بالتجريب فيعطي لنا في كل رواية رؤية تخصه.

من جانبه أشاد طالب الرفاعي بمبادرة ذات السلاسل التي تمثل جسراً بين المبدع العربي والساحة الثقافية في الكويت، وأوضح أن رواية «شمشون وتفاحة» تتكون من 227 صفحه، وهي سلسلة تستنطق الأبطال بشكل عفوي، واعتبرها رواية نسائية بامتياز. ولفت إلى أن تاج السر نجح بأن يسلط الضوء على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في السودان، وتوثيق معاناة المرأة السودانية.

وعن قصة الرواية قال الرفاعي إنها تقدم حكاية قد تحصل في أي مكان وهي فتاة سبق أن تقدم لها ثلاثة رجال، الأول مساعد صيدلي، والثاني لاعب كرة، والثالث حلاق، وكل هؤلاء ردتهم بطلة الرواية خديجة لسبب او لآخر، ولم تقنع بأي منهم، ولا تصورت أن أي منهم قادر على أن يكون مفتاح سعادتها. ولكن لحظة كانت في المكتبة واقترب منها رجل وقال لها: «انت تشبهين التفاحة. هذه العبارة استوقفت المرأة، وساهمت بأن تهز قلبها. وذكر الرفاعي أن المكان هو البطل الحقيقي وانعكاس للحظة الحقيقة في العمل السردي حيث: البيت، والمكتبة، والحافلة، الحديقة، ومقر العمل.. لافتا بأن المكان حاضر بشكل جميل، وهذا يحسب لتاج السر.

من جانبه قال الهندال إنه لديه بعض التصورات التي كتبها عن هذه الرواية، لافتا أنه أول ما قرأ العمل رأى تشابكا سرديا، وهذا شيء طبيعي بين الأعمال الروائية، واستذكر رواية « عرس الزين» للطيب الصالح، موضحا أن هذه الرواية بدأت بخبر عرس الزين، والغريب أنه هناك بعض التقاطع بين الروايتين من حيث الشخصيات، بأن فتاة تعلقت بثلاث قصص خطبة من رجال مختلفين مشيرا إلى أنه يجد هنا أيضا في هذا العمل فتاة لها قصص سابقة مع ثلاثة رجال، ولكن هذه المرة «شمشون» شخصيته مختلفة.

وأوضح الهندال أن الأب والأخ يمثلان جيلين مختلفين. لافتا أن هناك غيبوبة يعيشها الاثنان. كما تحدث عن شخصية خديجة وقال بإنها ثائرة على العديد من الأمور، أما شخصية شمشون فكانت غريبة، وليس هنالك معلومات كثيرة عنه.

وتعقيبا على الحوار النقدي الذي طرحه كل من الهندال والرفاعي، قدم تاج السر الشكر لهما وقال بإنه كاتب لديه رؤيته التي قد تختلف عن رؤيتهما وأنه يعتبر ذلك في صالح الكتابة، وأنه دائما في تجربته الكتابية يأخذ بذرة من الواقع، وأضاف: بحكم عملي كطبيب أصغي أكثر مما أتكلم فأقوم بالتقاط الأشياء من هنا وهناك، ودائما ألتقط بذرة أطورها بالخيال، مشيرا أنه يعتمد اعتماد كبيرا على الخيال حتى في الأشياء التاريخية، وأي شيء يعثر عليه تاريخيا يؤلف له تاريخا.

