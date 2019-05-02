عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أكد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف امس رفض بلاده مساعي الولايات المتحدة الاميركية تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» كمنظمة إرهابية. وقال ظريف في تصريحات للصحافيين على هامش أعمال حوار التعاون الاسيوي الذي تستضيفه الدوحة إن «الولايات المتحدة تدعم أكبر إرهابي في منطقتنا وهي إسرائيل ولذلك فان الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها نظريا وعمليا بتسمية الآخرين كمنظمات إرهابية ، ونحن نرفض أي محاولة من جانب الولايات المتحدة في هذا الصدد» وأضاف «كل ما فعلته الولايات المتحدة حتى الآن هو زعزعة أوضاع المنطقة ولا أذكر ولو حادثة واحدة لإسهام الولايات المتحدة في استقرار منطقتنا». وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» المصرية اعلنت الثلاثاء أنها ستواصل العمل السلمي بغض النظر عن تحركات إدارة ترامب لتصنيفها جماعة إرهابية. وقالت الجماعة في بيان «مستمرون في العمل وفق فكرنا الوسطي السلمي وما نراه صحيحا في التعاون الصادق البناء لخدمة المجتمعات التي نعيش فيها بل وخدمة الإنسانية كلها».

وفي أنقرة قال متحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا إن توجه الولايات المتحدة بخصوص «الاخوان» من شأنه أن يعزز معاداة الإسلام في الغرب وحول العالم. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية الليلة الماضية عنه القول إن القرار الأميركي المحتمل بهذا الشأن «سيشكل ضربة كبيرة لمطالب التحول الديموقراطي في الشرق الأوسط، وسيؤدي إلى تقديم الدعم الكامل للعناصر غير الديموقراطية وهذا أيضا يعتبر أكبر دعم يمكن تقديمه للدعاية لتنظيم داعش». وتابع «ستكون لهذا نتائج تعزز معاداة الإسلام في أوروبا وأميركا وتقوي موقف اليمين المتطرف حول العالم».وحذر المسؤول التركي من أن «غلق سبل المشاركة الديموقراطية، وحظر العناصر الديموقراطية خطوة من شأنها المساعدة في ظهور عدد من التنظيمات الإرهابية بشكل خفي»

