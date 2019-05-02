عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: اكد منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية ناثان سايلز، ان الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي لم تنته وإنما دخلت مرحلة جديدة، مؤكدا أن واشنطن ستلاحق التنظيم وفرعه في كل مكان.

وفي ندوة بمعهد «بروكنز»في العاصمة الأميركية واشنطن صرح سايلز «داعش لايزال يشكل تهديدا ولديه القدرة على شن هجمات علينا وعلى حلفائنا» وأكد أن تنظيمي «داعش» و«بوكو حرام» مسؤولان عن مقتل 35 ألف شخص منذ 2012.

وأضاف «نحقق في التقارير التي تتحدث عن أن أحد منفذي هجوم سريلانكا تدرب في سورية».

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال»ذكرت أن أحد منفذي تفجيرات سريلانكا الإرهابية تدرب لدى تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا. ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين المطلعين على التحقيقات أن جميل محمد عبد اللطيف، سافر إلى مدينة الرقة في سورية عام 2014.

