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أكد خبراء وبرلمانيون مصريون وجود حزمة تعديلات ستطول بعض القوانين خلال الفترة المقبلة كخطوة تالية في خريطة الإصلاح السياسي بعد إقرار التعديلات الدستورية بـ 23 مليون صوت، موضحين أن هناك 7 قوانين تنتظر تعديلات البرلمان وأبرزها قانونا العدالة الانتقالية والدوائر الانتخابية.

وقال الفقيه الدستوري د.شوقي السيد إن التعديلات الدستورية تستلزم أن يليها عدد من التعديلات على مجموعة من القوانين المهمة، وإصدار مجموعة أخرى من البرلمان في المرحلة المقبلة.

وتابع أنه على الأقل يوجد مالا يقل عن خمسة تشريعات تستحق التعديل تماشياً مع التعديلات الدستورية ، وأوضح أن من بين القوانين التي يجب أن يقرها البرلمان ، تطبيقاً لدستور عام 2014 هو قانون العدالة الانتقالية، وكذلك قانون ندب القضاة، بالإضافة لعدد من التشريعات المهمة مثل قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإدخال التعديلات على قانون اختيار المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

من جهتها، قالت عضو لجنة الشؤون التشريعية النيابية نوسيلة أبو العمر إن البرلمان يعمل على تعديل بعض القوانين لتتوافق مع التعديلات الدستورية، وأبرزها القوانين الخاصة باختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية والنائب العام، والتعديلات على قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية.

واستبعدت أن يتم مناقشة أي تعديل على قانون مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي لضيق الوقت، وضرورة مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2019 وإقرارها والتي تأخذ وقتاً طويلا في المناقشات يصعب مناقشة أي شيء معها.

في السياق، قال الفقيه القانوني المستشار حسين ذكري إن تعديل عدد من القوانين يتطلب تعاوناً بين الجهات وهيئات مختلفة داخل الدولة لسرعة خروجها للنور، مثل قانون تقسيم الدوائر والذي يتطلب مراجعة وتنسيق بين وزارة الداخلية والتنمية المحلية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للإسكان على سبيل المثال.

وبين أن الانتهاء من التشريعات خلال دور الانعقاد الحالي شبه مستحيل لضيق الوقت، كما أن البرلمان هو صاحب القرار الوحيد في هذا الملف، وهو من يقرر بحكم الدستور متى تخرج القوانين ومتى يتم إقرارها.

وأكد أن القوانين التي يجب على البرلمان الانتهاء منها لا يقل عددها عن 7 تشريعات منها ثلاثة مكملة للدستور الذي أصدر في عام 2014 والباقي مرتبط بالتعديلات الأخيرة على نصوص الدستور.

