عربيات ودوليات

نيويورك الوكالات: حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك من أن الأزمة الإنسانية في اليمن «تفوق الوصف» وطالب بوضع حد لهذه الأزمة وأشار إلى أن المدنيين في اليمن يعانون من القتال والدمار في المنشآت المدنية والطبية والمدارس وأيضا من استمرار نقص المساعدات الإنسانية.

وأوضح المتحدث الأممي أن مبعوث المنظمة الدولية مارتن غريفث يعمل على الحد من هذه الأزمة الإنسانية عبر الانخراط في الحوار وهي الرسالة التي يدعمها الأمين العام للأمم المتحدة. وفي سياق متصل أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها وزعت مساعدات أساسية على ربع مليون نازح بسبب الحرب في اليمن، خلال الربع الأول من العام الجاري، جاء ذلك في تغريدة على تويتر نشرتها المنظمة عبر الحساب الرسمي لمكتبها باليمن.

وأوضحت المفوضية الأممية أن النازحين في اليمن يفتقرون غالبا إلى عناصر الحياة الأساسية، وذكرت أنها في إطار استجابتها لاحتياجات النازحين اليمنيين، تم تقديم مساعدات إلى أكثر من 250 ألف شخص بين يناير ومارس 2019. الى ذلك انتقدت منظمة «العفو» الدولية الاحتجاز التعسفي لعشرة صحافيين لدى الحوثيين في اليمن، واعتبرت هذا مؤشرا قاتما للحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام في اليمن.وقالت المنظمة في تقرير، نشرته على موقعها الإلكتروني إن «الاحتجاز التعسفي لعشرة صحافيين، لمدة تقرب من أربع سنوات على أيدي سلطات الأمر الواقع الحوثية هو مؤشر قاتم للحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام في اليمن» مطالبة بالإفراج الفوري عنهم عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة.ووفقا للمنظمة يتم احتجاز الصحفيين العشرة منذ صيف 2015 وتتم محاكمتهم «بتهم تجسس ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير».وأضافت «خلال فترة احتجازهم، اختفى الرجال قسراً، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على فترات متقطعة، وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة».

