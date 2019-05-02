عربيات ودوليات

عواصم الوكالات:اندلعت معارك عنيفة بين القوات الحكومية السورية ومسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة تدمر بريف حمص الشمالي الشرقي. وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية «شن مسلحو تنظيم «داعش» هجوما هو الأعنف على مواقع في منطقة جبل العمور وبلدة الكوم شمال مدينة تدمر وعلى نقاط «تي تو- T2» شمال شرق تدمر وعلى منطقة الحماد قرب مدينة السخنة (70 كيلومترا شمال شرق مدينة تدمر) بهدف الوصول إلى مدينة تدمر». وكشفت المصادر أن «القوات الروسية الموجودة في بادية تدمر انسحبت بشكل كامل وأبقت على الطيران المسير في تلك المنطقة». ويعتبر هجوم «داعش» على نقاط القوات الحكومية السورية هو الأعنف منذ أكثر من عام.

الى ذلك تشهد المناطق منزوعة السلاح في ريفي حماة وإدلب حملة قصف مكثفة من قبل الطيران الروسي وقوات النظام وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض فقد عادت الطائرات المروحية لتلقي أكثر من 35 برميلا متفجراً على مدن وبلدات ريف حماة بالتزامن مع استمرار الغارات المكثفة من قبل الطائرات الحربية واستهدفت الغارات مناطق في بلدة ترملا والهبيط بريف إدلب وقرية الحويجة وسهل الغاب واللطامنة وكفرنبودة بريف حماة.

وقال المرصد السوري إن القوات الروسية استقدمت آليات عسكرية وهندسية، إضافة إلى معدات لوجستية إلى ريف حماة الغربي. وعمدت قوات النظام إلى استقدام تعزيزات أخرى نحو الريف الحموي على مقربة من ريف إدلب فيما قد يؤشر لعملية عسكرية أوسع نطاقا.

من جهتها حذرت الولايات المتحدة من تصعيد العنف في شمال غربي سورية، وقالت إن هذا من شأنه أن «يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة» وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان «ندعو جميع الأطراف بما في ذلك روسيا والنظام السوري إلى الالتزام بتعهداتهم بتجنب شن هجمات عسكرية واسعة النطاق، والعودة إلى عدم تصعيد العنف في المنطقة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون معوقات».

على صعيد اخر أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون أمام مجلس الأمن الدولي قرب التوصل لاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسورية تمهد الطريق لحل سياسي، وقال «نقترب من التوصل لاتفاق بشأن اللجنة الدستورية». وطالب بيدرسون مجلس الأمن الدولي بتقديم الدعم لجهوده الرامية إلى إحياء العملية السياسية في سورية.

وقال في إفادته لأعضاء المجلس إنه يسعى إلى تحقيق تقدم ملموس وليس مجرد حوار بين المعارضة والنظام، مشددا على الحاجة إلى منتدى مشترك لدعم عملية جنيف وتعزيز فرص العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية.

