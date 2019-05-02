عربيات ودوليات

دمشق الوكالات: اخترقت الدبابات الإسرائيلية خط «آلون» باتجاه عمق المنطقة منزوعة السلاح في الجولان السوري المحتل التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1974 لفصل القوات بعد حرب أكتوبر.

وقالت وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية إن وحدات فصل القوة الأممية «أوندوف» توجهت على الفور إلى منطقة الخرق. وأعلنت قوات الجيش العربي السوري شرق خط «برافو» على الفور حالة الاستنفار القصوى لحظة تقدم الدبابات الإسرائيلية. وقال مصدر أممي «المنطقة التي تقدمت إليها القوة الإسرائيلية داخل المنطقة منزوعة السلاح هي منطقة عمل خاصة بقوات الإندوف داخل الخط الأحمر.

وضربت وحدات الجيش السوري طوقا عسكريا حول منطقة بوابة الشحار الواقعة على خط «آلون» في حراج بلدة جباتا الخشب مقابل قرية بقعاتا المحتلة وهذه المنطقة الملاصقة للمنطقة منزوعة السلاح من الجانب الإسرائيلي لا يزال موجوداً فيها بعض المسلحين.

ووفقا لمصادر أممية من المتوقع أن يكون توغل الدبابات الإسرائيلية في المنطقة منزوعة السلاح لتغطية عمل آليات هندسية تقوم بأعمال حفريات عند بوابة الشحار وعلى أطراف ما يسمى مخيم الشحار وهي إحدى أهم البوابات التي استخدمتها جبهة النصرة سابقاً للتواصل والعبور من وإلى مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الجولان المحتل بالإضافة إلى تلقي الأسلحة ونقل الجرحى والمساعدات وما إلى ذلك.

ونقلت «سبوتنيك» عن مصادر أممية أن القوات الإسرائيلية تغطي عمل وحدات هندسية تقوم بإغلاق البوابة والممر الذي تم افتتاحه كخطوط إمداد بين مناطق المسلحين ومناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي الأراضي المحتلة خلال فترة سيطرتها وذلك قبل أن ينجح الجيش السوري ببسط سيطرته على كامل محافظة القنيطرة الصيف الماضي.

