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واشنطن - الوكالات: اشتكى المدعي الأميركي الخاص روبرت مولر لوزير العدل بيل بار من الملخص الذي قدمه لنتائج التحقيق المرتبط بتدخل روسيا في انتخابات 2016 ، معتبرا أنه سمح للرئيس دونالد ترامب تأكيد برئته من تهمة عرقلة القضاء، وفق ما أفادت وسائل اعلام أميركية.

وأعلن ترامب أنه تمت تبرئته بشكل كامل بعدما رفع بار مذكرة من أربع صفحات الى الكونغرس بتاريخ 24 مارس وصفها بأنها ملخص للنتائج التي توصل اليها التحقيق الذي استمر لعامين، مبلغا النواب بأن الأدلة لم تكن كافية لدعم تهمة عرقلة سير العدالة. لكن وفق نسخة منقحة من التقرير الكامل المكون من 448 صفحة نشرت في 18 أبريل تحدث مولر بالتفصيل عن عدة محاولات قام بها الرئيس لوقف التحقيق.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن مولر اشتكى في رسالة تسلمها بار بعد ثلاثة أيام من أن مذكرة وزير العدل «لم تشتمل بشكل كامل على مضمون وطبيعة وجوهر عمل مكتبه واستنتاجاته» وقالت وسائل اعلام ان مولر استخدم في رسالته لهجة قوية فاجأت على ما يبدو المسؤولين في وزارة العدل. وكتب مولر «هناك ارتباك عام الآن بشأن جوانب مهمة للغاية تتعلق بنتائج تحقيقنا» وأضاف أن «ذلك يهدد بتقويض الهدف الأساسي الذي عيّنت الوزارة من أجله المدعي الخاص وهو ضمان الثقة الكاملة من العامّة بنتائج التحقيقات».

ولم يتهم مولر الرئيس الأميركي بأي جريمة مشيرا الى سياسة وزارة العدل التي تحول دون توجيه اتهامات رسمية لأي رئيس في منصبه لكنه شدد على أن النتائج التي توصل اليها لا تمكنه من تبرئة ترامب.

ويتوقع أن يستجوب الديموقراطيون في الكونغرس بار بشأن دوره في التحقيق وتواصله مع مولر خلال يومين من جلسات الاستماع في كابيتول هيل هذا الأسبوع. ودعا عدد منهم الى استقالته، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. وقالت عبر «تويتر» ان «وزير العدل بار ضلل الجمهور وعليه الاجابة على اسئلة الشعب الأميركي».وأضافت «حان الوقت لتنشر وزراة العدل التقرير الكامل وجميع الوثائق المرتبطة به وللسماح أخيرا لمولر بالادلاء بشهادته يستحق الأميركيون الحصول على الحقائق على بار عدم الوقوف في طريق ذلك». وعلى ما يبدو، ظهر خلاف بين مكتب المدعي الخاص وبار المسؤول عن مولر والمقرب منه بعد أيام من نشر مذكرة وزير العدل بينما ذكرت تقارير أن المحققين أشاروا عبر وسطاء الى أنهم شعروا بالاحباط من طريقة عرض بار لأدائهم.

وتحدثت صحيفة «نيويورك تايمز» عن حالات أخرج فيها بار كلام مولر من سياقه بطريقة صوّرت سلوك ترامب بشكل أقل ضررا للاشارة الى أن لا دافع لدى الرئيس لعرقلة سير العدالة. وأكد تقرير مولر أن عملاء روس حاولوا مساعدته على هزيمة منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات 2016 عبر وسائل شملت اختراق حسابات بريد الكتروني. وتوصل التحقيق الى أن فريق حملة ترامب الانتخابية علم بالمحاولة واستغل تأثيرها على كلينتون لكنه لم يسعَ عمدا للتآمر مع الروس.

