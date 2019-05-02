عربيات ودوليات

كراكاس- الوكالات: دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو امس أنصاره الى مواصلة التظاهر ضدّ الرئيس نيكولاس مادورو وذلك غداة اعلان جنود ولاءهم له واندلاع اشتباكات بين قوات الأمن وبعض من مؤيّديه، بينما أكدت الحكومة «افشال» انقلاب ضدها. وقال غوايدو في شريط فيديو بثّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي «أدعو القوّات المسلّحة الى مواصلة التقدّم في «عملية الحرية» سنواصل في كل فنزويلا، سنكون في الشارع». وأكد أن التظاهرات ستكون «الأكبر في تاريخ فنزويلا» في مسعاه للاطاحة بالرئيس الاشتراكي الا أنّ مادورو بقي ثابتا بعد دعوة خصمه غوايدو الجيش الى الانقلاب في محاولة فشلت على مايبدو.

بدورها دعت الولايات المتحدة الجيش في فنزويلا الى حماية «المؤسسات الشرعية» ومن بينها الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة بقيادة غوايدو. وحذّر ترامب من أن واشنطن قد تفرض «حظرا كاملا وشاملا» وعقوبات أشد ضد كوبا اذا لم تتوقف عن عن الدعم العسكري لفنزويلا. ورغم أن ترامب قال مرارا انّ «كافة الخيارات» مطروحة على الطاولة بخصوص فنزويلا بما فيها ضمنيا العمل العسكري لم تلاحظ أي حشود عسكرية أميركية في المنطقة.وامس كرر وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان بلاده تفضل انتقال السلطة سلميا في كراكاس لكنها مستعدة للتدخل العسكري اذا اقتضى الامر ذلك.

وأعلن مادورو الثلاثاء «افشال» انتفاضة عسكرية نفّذتها ضدّ حكمه مجموعة صغيرة من العسكر المؤيّدين لغوايدو متوعّداً المتورّطين في هذه «المحاولة الانقلابية» بملاحقات جزائية. وأضاف في خطاب ألقاه من القصر الرئاسي في كراكاس وقد أحاط به وزير الدفاع فلاديمير بادرينو وعدد من القادة العسكريين أنّ ما جرى «لن يظلّ من دون عقاب».

وفي خطابه نفى مادورو من جهة ثانية ما أعلنه بومبيو من أنّ الزعيم الاشتراكي كان على وشك الفرار من بلده للعيش منفياً في كوبا لو لم تثنه روسيا عن ذلك.وقال الرئيس الفنزويلي انّ «مايك بومبيو قال انّ مادورو كانت لديه طائرة جاهزة لنقله الى كوبا ولكنّ الروس منعوه من مغادرة البلاد. سيّد بومبيو أرجوك، هذه مزحة حقاً».

