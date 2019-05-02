عربيات ودوليات

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية، لفئات محددة من مواطني أوكرانيا وأفغانستان إلى جانب 3 دول عربية.

ويتضمن المرسوم منح الجنسية الروسية لمواطني سورية والعراق واليمن وأفغانستان المولودين على الأراضي الروسية، وأطفالهم بمن فيهم بالتبني وأزواجهم وآبائهم، وفقا لبيان صادر عن الكرملين.

كما جاء في المرسوم تسهيلات في قانون الجنسية لمواطني أوكرانيا، الذين لا يحملون جنسية دولة أخرى، وولدوا وكانوا يقيمون بشكل دائم على أراضي جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول الروسيتين، وغادروا هذه الأراضي قبل 18 مارس 2014.

وكانت موسكو خففت إجراءات منج الجنسية الروسية لسكان المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا في خطوة دانتها كييف.

ويأتي قرار بوتين بعد أيام عن تحقيق الممثل الكوميدي، حديث العهد بالسياسة، فولوديمير زيلينكسي، فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، على الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشنكو.

