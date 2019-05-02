عربيات ودوليات

طوكيو- الوكالات: اعتلى امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو العرش في احتفال رسمي أقيم أمس غداة تخلّي والده عن العرش. وأصبح ناروهيتو رسمياً الامبراطور الـ126 لليابان اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، لكنّه خلال الاحتفال القصير الذي استمرّ ستّ دقائق فقط تسلّم الشارات الامبراطورية المقدّسة التي تضفي الطابع الرسمي على مكانته كامبراطور وهي سيف ومرآة وجوهرة. وكان الامبراطور الجديد وصل الى القصر الامبراطوري في طوكيو على متن سيارة سوداء، ملوّحاً بيده للحشد الصغير من المواطنين الذين تجمّعوا لتحيّته على طول الطريق.

وفي أول خطاب له بعد جلوسه على العرش تعهّد الامبراطور الجديد الوقوف دوماً «الى جانب الشعب». وقال الامبراطور ناروهيتو في خطابه المقتضب انه سوف يضطلع بمسؤوليته « كرمز للدولة ووحدة شعب اليابان»، وذلك في الوقت الذي تبدأ فيه بلاده عهدا جديدا. وأضاف في أول خطاب له بعد توليه العرش «سوف أتصرف وفقًا للدستور وأضطلع بمسؤوليتي كرمز للدولة ووحدة شعب اليابان ، مع توجيه اهتمامي دائمًا الى الشعب والوقوف معه».

وتخلى أكيهيتو عن العرش، لينتهي حكمه الذي استمر 30 عاما بأول تنازل عن العرش منذ 202 عام. وقال الامبراطور ناروهيتو ان والده الذي أصبح الآن امبراطورا شرفيا « أدى واجباته بالكامل لأكثر من 30 عاما، كما صلى من أجل السلام والسعادة لشعوب العالم، وفي جميع الأوقات تشارك أفراح وأحزان المواطنين. لقد أظهر تعاطفا عميقا من خلال توجهاته».

وحضر المراسم الامبراطورة ماساكو وأفراد الأسرة الامبراطورية ورئيس الوزراء شينزو آبي وأعضاء الحكومة. وقال الامبراطور» مع تولي العرش، أتعهد بأنني سوف أتبع المسار الذي تبناه الامبراطور الشرفي». وسوف يتمكن المواطنون من رؤية الامبراطور ناروهيتو والامبراطورة ماساكو وأفراد الأسرة الامبراطورية السبت المقبل عندما يظهرون في شرفة القصر الملكي. ويشار الى أن دستور اليابان ينص على أن الامبراطور الياباني يمثل» رمزا للدولة ووحدة الشعب» وليس له أي سلطة سياسية.

