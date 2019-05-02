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شارلوت (الولايات المتحدة) أ.ف.ب: قتل شخصان على الأقلّ وجرح أربعة آخرون بجروح بينهم ثلاثة في حالة خطرة، في اطلاق نار وقع في حرم جامعة كارولاينا الشمالية في مدينة شارلوت كما ذكرت السلطات المحلية. واوضحت اجهزة الاغاثة في المساء ان تشخيص الحالة الحيوية للجرحى الثلاثة قد بدأ مؤكدة وفاة اثنين واصابة آخر لكن حالته ليست في خطر. وكانت اشارت الى ان حياة اثنين من الجرحى الاربعة ليست مهددة، لكنها اوضحت ان الحصيلة يمكن ان ترتفع.

من جهته اعلن جهاز الطوارئ في الجامعة الغاء كل الامتحانات حتى نهاية الاسبوع. وقد حصل اطلاق في اليوم الاخير من العام الدراسي.وكان المسؤول الامني في الجامعة جيف بيكر تحدث في مؤتمر صحافي قبل اصدار الحصيلة الاخيرة لاجهزة الطوارئ عن «اصابة ثلاثة بجروح خطرة» وسارع فريقه الى التدخل لوقف اطلاق النار وتوقيف مطلق النار الذي كان «مسلحا بمسدس»

من جهتها أعلنت شرطة شارلوت-ميكلينبرغ في تغريدة على تويتر أنّها سيطرت على الوضع واعتقلت مشتبهاً به. وبحسب وسائل اعلام محليّة فانّ مطلق النار الذي اعتقلته الشرطة هو طالب في الجامعة يبلغ من العمر 22 عاماً وكان يتخصّص في التاريخ قبل أن ينقطع عن الدراسة. من جهتها قالت قناة تلفزيونية محليّة تابعة لشبكة فوكس انّ القتيلين شابان يبلغان من العمر 17 و18 عاماً. ويأتي هذا الحادث بعد أيام على فتح شاب في التاسعة عشرة من العمر النار في كنيس في كاليفورنيا، ما أدى الى مقتل امرأة وجرح ثلاثة أشخاص

