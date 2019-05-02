عربيات ودوليات

طهران- د.ب.أ حذر نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي من أن الاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه عام 2015 على وشك الانهيار بعد تشديد العقوبات الأميركية على ايران الأسبوع الماضي.

وكتب عراقجي الذي كان من ضمن واضعي الاتفاق في صحيفة «اعتماد» التي صدرت امس «لقد أعطينا الديموقراطية وقتا كافيا ولكن طفح الكيل» وقال ان العقوبات الأميركية الأخيرة واخفاق الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق في فعل أي شيء أصاب ايران بخيبة الأمل وأضاف «الاتفاق النووي يتحرك سريعا نحو النهاية».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر العام الماضي الانسحاب بصورة أحادية من الاتفاق الذي نص على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران مقابل تخليها عن برنامجها النووي ووافقت ايران وبقية الدول الموقعة على الاتفاق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا على الاستمرار في الالتزام بالاتفاق. وقال عراقجي انه تم التأكد من التزام ايران بالاتفاق عدة مرات من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» في فيينا كما انتقد الأطراف الأخرى في الاتفاق لتعهدها بان الانسحاب الأميركي لن يؤثر على تطبيق الاتفاق خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية. وأضاف «في الواقع لم يحدث شيء».

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق العقوبات الأميركية الأخيرة اليوم حيث سوف يتم انهاء الاسثتثناءات التي تم منحها لثمان دول تشمل الصين والهند وكانت تتيح لها شراء النفط الايراني على الرغم من تطبيق العقوبات الأميركية في نوفمبر الماضي. على صعيد متصل بحث قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الايراني الأدميرال علي رضا تنكسيري امس مع قائد القوة البحرية العراقية اللواء البحري الركن أحمد جاسم معارج، عددا من الأمور من بينها اجراء مناورات بحرية مشتركة. وأفادت وكالة «تسنيم» بأن الجانبين تبادلا خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول تعزيز التعاون الدفاعي في المجالات البحرية بين البلدين وتشكيل لجنة مشتركة للتعاون الدفاعي- البحري وتعزيز التنسيق بين القوات البحرية للبلدين والتعاون التعليمي والعلمي والبحثي وتبادل الخبرات الجامعية في قضايا العلوم البحرية والتعاون التقني والهندسة البحرية في شؤون البنى التحتية وتنفيذ مناورات بحرية مشتركة. وفي اللقاء قال قائد القوات البحرية بالحرس الثوري انه «رغم جميع المؤامرات الا أن العلاقة المميزة بين الشعبين الايراني والعراقي قائمة نتيجة الاشتراكات الدينية والتقارب القومي».

