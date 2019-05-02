عربيات ودوليات

أظهر تحقيق لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» قيام عناصر من القوات الخاصة في «الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر بتنفيذ عمليات اعدام لمقاتلين، كما تبين مقاطع فيديو وصور. وتظهر هذه المقاطع انتهاك حرمة جثث القتلى من مقاتلين اسلاميين ومدنيين وتشويهها. ويجرّم القانون الانساني الدولي، الاساءة للجثث والتمثيل بها ونشر الصور على الانترنت، ويصنفها في قائمة «جرائم الحرب».

وقد عثر فريق «بي بي سي» على كثير من هذه المقاطع المصورة في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب. تظهر جميعها اهانة وتشويه الجنود لجثث المقاتلين الاسلاميين.

وقد تم تحديد هوية عشرات الجنود المشتبه بهم في ارتكاب هذه الأعمال. وكان معظمهم من عناصر لواء الصاعقة، النخبة الخاصة لدى مليشيا الجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه الجنرال حفتر، الذي يحاول السيطرة على البلاد برمتها.

وقال جوليان نيكولز، المدعي العام الأول في المحكمة الجنائية الدولية: «ان اهانة الجثث وتدنيسها جريمة كبيرة، وتحريم الاساءة لجثث جنود الطرف المعادي يعود الى مئات السنين».

وأضاف: «قد يكون القيام بتصوير هذه الأفعال أو نشرها أو بثها على وسائل التواصل الاجتماعي، محاولة لتحريض الآخرين على هذا النوع من الممارسات، وهذه جريمة أخرى».

