دفتر أحوال

قضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة في الطعن المباشر المقدم من مواطن عبر المحامي عادل عبدالهادي، بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح، وبسقوط اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالمرسوم رقم 296 لسنة 2018.

وكان الطاعن قد اقام طعنا بطريق الادعاء الاصلي المباشر بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 296 لسنة 2018، وذلك للاسباب التي يراها الطاعن بان القانون لم يحدد الافعال المؤثمة تحديدا واضحا، كم ان نص القانون على سريان احكامه باثر رجعي، مبينا ان القانون تضمن اعتداء على حق الملكية ورأس المال وحرية العمل، وايضاً خالف القانون مبدأ فصل السلطات المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور، وخالف المادة 13 من القانون المواد 34 و50 و163 من الدستور.

وقالت الدستورية في حيثيات الحكم: إن ما ينعاه الطاعن على نصوص المواد سالفة البيان أنها قد انطوت على خروج على القواعد العامة في التجريم والعقاب بعدم تحديد الأفعال المؤثمة تحديداً واضحاً، وتوقيع العقاب على الخاضع لأحكام القانون لمجرد وجوده في حالة من الحالات المنصوص عليها فيه دون أن يتصل بها أي فعل مادي، ومخالفة مبدأ شخصية العقوبة بتقرير مسؤولية الخاضع عن أمور مفترضة في حقه قد تتحقق دون علمه أو إرادته، واعتدائها على حق الملكية ورأس المال وحرية العمل، وذلك بالمخالفة للمواد (??) و (??) و(??) و(??) من الدستور. وأكدت إن هذا النعي ـ في أساسه - سديد، ذلك أن النص في المادة (??)

من الدستور على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها»، يدل على أن مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة الذي يخول المشرع بموجب سلطته التقديرية ـ التي يمارسها وفقاً للدستور - الحق في إنشاء الجرائم وتحديد العقوبات التي تناسبها، لازمه أن يكون لكل جريمة ركن مادي الا قوام لها بغيره، يتمثل في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص جزائي، وأن تكون الأفعال المؤثمة محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها حتى يكون المخاطبون بها على بينة من حقيقة تلك الأفعال التي يتعين عليهم اجتنابها، ذلك أن الأصل في النصوص الجزائية أن تصاغ في حدود ضيقة تعريفاً بالأفعال التي تجرمها، وتحديداً لماهيتها، لضمان ألا يكون التجهيل بها موطئاً للإخلال بحقوق كفلها الدستور.

وحيث إن المشرع قد حرص على حماية الوظيفة العامة من الفساد، فأورد في قانون الجزاء والقوانين المكملة له نصوصاً عاقبت على الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، ومنها الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس الأموال الأميرية والاستيلاء عليها، كما أصدر القانون رقم (?) لسنة ???6 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، واستكمالاً لهذا النظام القانوني أصدر القانون رقم (??) لسنة ???? في شأن حظر تعارض المصالح إعمالاً لما نصت عليه المادة (19) من اتفاقية الأمم المتحدة المكافحة الفساد من توجية للدول الموقعة على تلك الاتفاقية باعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو غيرها لتجريم تعمد الموظف العمومي إساءة استغلال وظيفته أو موقعه أو قيامه بفعل أو امتناعه عنه بغرض الحصول على مزية غير مشروعة لشخصه أو الشخص آخر، والتي وقعت عليها دولة الكويت وصدرت بالقانون رقم (4) لسنة ????، باعتبار أن تعارض المصالح أحد أوجه الفساد التي تضمنتها هذه الاتفاقية، إلا أن هذه الأغراض التي توخاها القانون لا تكفي وحدها لإضفاء الدستورية عليه ما لم تكن نصوصه قد التزمت الضوابط سالفة البيان ولم تتضمن اعتداء على حق من الحقوق التي كفلها الدستور.

وبينت إن المادة (4) من القانون المشار إليه قد اعتبرت أن الخاضع لأحكام القانون يكون في حالة تعارض مصالح تشكل جريمة فساد في حالتين، الأولى: هي حالة تحقق منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية له أو لأي شخص من الأشخاص المذكورين في المادة (3) من القانون، من خلال قيامه أو امتناعه عن أي عمل من أعمال الوظيفة التي يشغلها، والثانية: هي حالة امتلاكه أي حصة أو نسبة من عمل في أي نشاط له تعاملات مالية مع جهة عمله. وكان البين أن عبارات هذا النص قد جاءت بالغة العموم والسعة يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها، فلم يتضمن النص معياراً موضوعياً منضبطاً يتعين مراعاته لتحديد الأفعال المادية المؤثمة بموجبه، وأعمال الوظيفة التي يمكن أن يفضي القيام بها أو الامتناع عنها إلى تحقيق المنفعة أو الفائدة أو المصلحة المشار إليها، وعلاقة السببية بينها وبين هذه الأعمال، ومدى لزوم علم الخاضع بتحقق هذه المصلحة وانصراف قصده إلى تحقيقها، بحيث يصبح تقدير هذه الأمور في النهاية متروكاً للجهات القائمة على تطبيق القانون، وفقاً لتقديرها وذلك دون ضابط يقيدها، ومما يزيد من تداعيات هذا النص أن تعريف المصلحة المتحققة وفقاً له ـ سواء كانت مادية أو معنوية - أوردته المادة (1) من القانون في عبارات غامضة مرنة مبهمة ليس لها مدلول محدد، تتسع لتشمل «المصلحة المادية المحتملة» والمصلحة غير المالية التي تنشأ من علاقات شخصية أو عائلية أو غيرها»، وهي عبارات غير منضبطة تؤول في تطبيقها إلى الاحتمال والظن والتخمين، فضلاً عما أوردته المادة (3) من القانون من التوسع كذلك في تحديد الأشخاص الذين يكون الخاضع مسئولاً عن المصلحة التي تتحقق لهم من خلال قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، دون أن يرد بالنص ضابط موضوعي لبيان حدود هذه العلاقة وأثرها على أعمال الوظيفة وقصد الخاضع تحقيق المصلحة لهؤلاء الأشخاص أو علمه بها، وهو ما يجعل عبارات هذا النص في جملتها - مرتبطة بما ورد بالمادتين (1) و(?) على النحو سالف البيان - تؤول في التطبيق إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، وإطلاق سلطة الجهات القائمة على تطبيق القانون في إسباغ وصف تعارض المصالح على أي تعارض ولو كان بسيطاً لا يؤثر في أعمال الوظيفة العامة أو كان قائماً في جانب صغار الموظفين الذين لا شأن لهم في اتخاذ القرار أو المشاركة فيه، وترتيب أثر ذلك، هو إطلاق - عدا عن أنه يخالف نصوص الدستور بشأن حق الحرية في العمل وحماية رأس المال - يتأبى بذاته مع صحيح التقدير، ذلك أن الأصل في تعارض المصالح أنه محض حالة عارضة لا تُشكل في حد ذاتها إثماً جنائياً ما لم تقترن بسلوك من الخاضع من شأنه أن يرتب ضرراً بالوظيفة أو المصلحة العامة.

