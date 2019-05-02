الاخيرة

لايزال حجم فضيحة الشهادات المزورة والدكاكين المخصصة لبيع الشهادات يتكشف يومًا بعد يوم على شكل مسلسل هزلي يوضح لنا مدى الهشاشة التي تعيشها وزارة التعليم العالي.

آخر الأخبار التي توضح لنا مدى سوء الوضع في قضية الشهادات المزورة هو إصدار محكمة الاستئناف حكماً بالسجن 5 سنوات على مواطن قام بتزوير شهادة حقوق من احدى الكليات وتقدم بها لاختبار التعيين والتوظيف في النيابة العامة محاولاً أن يكون وكيلاً للنائب العام بشهادته المزورة لكنه وقع في شر أعماله بعد اكتشاف تزويره لهذا الشهادة.

وبالنظر إلى حيثيات القضية فإن أحد المتهمين فيها والذي حكم عليه بالسجن أيضاً هو موظف في وزارة التعليم العالي، تآمر مع المتهم في محاولة لتمرير الشهادة ومعادلتها.

ورغم أن وزارة التعليم العالي هي من قامت بالرد على النيابة وقالت إن الشهادة مزورة بعد أن شك القائمون على الاختبارات بالإجابات السيئة للمتهم رغم أنه حصل في الشهادة على امتياز مع مرتبة الشرف!

فإن ما حدث هو دلالة واضحة على استسهال الكثير من ضعاف النفوس إجراءات التعليم العالي في اعتماد الشهادات ودرايتهم ومعرفتهم بالفساد المستشري في أجهزة الدولة إلى الدرجة التي تدفعهم لشراء الشهادات ومحاولة الحصول على وظائف في القطاع الحكومي.

إن الحل يكمن في تنظيف وزارة التعليم العالي من شوائبها، والمراقبة الدقيقة واللصيقة لكل خطوة في إجراءات معادلة الشهادات، دون أن تؤثر هذه المراقبة في مدة المعادلة حتى لا تصبح الوزارة مضرب المثل في البيوقراطية والتأخير.

لكن الحل الأساسي هو الضرب بيد من حديد على من تم اكتشاف تزويره وعدم التسامح معه إطلاقاً، لأن هؤلاء المزورين لم يدمروا العملية التعليمية في الكويت اليوم فحسب، بل زحفوا إلى مؤسسات الدولة في محاولة لاختراقها بشهاداتهم المزورة ليدمروها بسبب فسادهم وجهلهم وفشلهم وعدم درايتهم بالأمور.

ختاماً، موضوع الشهادات المزورة مازال يكبر يوماً بعد يوم، والحلول الحكومية لم تواكب مستوى ضخامة الملف وخطورته بعد، والنواب في مجلس الأمة مشغولون بالصراع بينهم في أمور لا فائدة من أغلبها للشعب الكويتي، فإذا لم يبادر المواطنون بالحرب على الفساد والتشهير بالفاسدين بأنفسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فلا طبنا ولا غدا الشر».

