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دهمت الشرطة البرازيلية مخبأ لتجارة المخدرات كان يديره رجل وزوجته في منطقة فيلا إيرما دولسي، في عاصمة ولاية بياوي.

وخلال مداهمتها للمخبأ قامت بالقبض على ببغاء مدرب على تحذير مالكيه من الشرطة، بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.

الببغاء الذي تم تدريبه على ترديد عبارة «أمي الشرطة»، ألقي القبض عليه بحسب ماصرح أحد الضباط الذي قال إنه بمجرد اقتراب الشرطة بدأ الببغاء بالصراخ. وسلم الببغاء إلى حديقة حيوانات محلية حيث سيمضي ثلاثة شهور فيها ليتعلم الطيران قبل إطلاقه.

ويعتبر ذلك الطائر أحد الأفراد على القائمة المتزايدة من الحيوانات التي تستغل في تجارة المخدرات، ذلك مع أن معظمها كان من الزواحف.

