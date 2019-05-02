loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

اعتقال ببغاء بتهمة المشاركة في تجارة المخدرات


دهمت الشرطة البرازيلية مخبأ لتجارة المخدرات كان يديره رجل وزوجته في منطقة فيلا إيرما دولسي، في عاصمة ولاية بياوي.
وخلال مداهمتها للمخبأ قامت بالقبض على ببغاء مدرب على تحذير مالكيه من الشرطة، بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.
الببغاء الذي تم تدريبه على ترديد عبارة «أمي الشرطة»، ألقي القبض عليه بحسب ماصرح أحد الضباط الذي قال إنه بمجرد اقتراب الشرطة بدأ الببغاء بالصراخ. وسلم الببغاء إلى حديقة حيوانات محلية حيث سيمضي ثلاثة شهور فيها ليتعلم الطيران قبل إطلاقه.
ويعتبر ذلك الطائر أحد الأفراد على القائمة المتزايدة من الحيوانات التي تستغل في تجارة المخدرات، ذلك مع أن معظمها كان من الزواحف.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة