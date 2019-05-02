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أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس إفراج السلطات الايرانية عن المواطنين الكويتيين عدنان الخرافي وفهد العليان بعد جهود مكثفة ، متوقعا عودتهما الى الكويت اليوم بعد استيفاء الاجراءات الادارية.

واشاد في تصريح له امس بالدور الذي قامت به السلطات الايرانية وتجاوبها وتعاونها منذ البداية مع الموضوع، مضيفا ان هذا التجاوب والتعاون اسفرا عن سرعة الافراج عنهما بدلا من ان تكون فترة الاحتجاز طويلة.

واعرب عن تقديره للجهود التي بذلها في هذا الشأن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الذي تواصل مع رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني، مضيفا ان لاريجاني تجاوب بصورة جيدة مع الموضوع ما اسهم في الافراج السريع عن المواطنين.

وقال انه تم امس تسلم المواطنين في مدينة «بوشهر» وسيتوجهان الى طهران لاتمام بعض الاجراءات المتعلقة بالتصديق على اوراقهما الثبوتية متوقعا عودتهما الى البلاد اليوم.

وأكد ان تعامل السلطات الايرانية مع المواطنين الخرافي والعليان كان جيدا ومريحا، موضحا انهما لم يكونا قيد الحبس.

