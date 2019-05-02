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نشرت قناة «I Am Magnus» على اليوتيوب شريط فيديو يظهر كيفية مراسلة أي حساب على «واتساب»، دون إضافة رقم صاحب الحساب على قائمة الأرقام في الهاتف. ولإنجاز هذه المهمة يجب اتباع بضعة خطوات:

-التوجه إلى أي متصفح موجود في الهاتف أو جهاز كمبيوتر، وفي الحقل المخصص لكتابة عناوين المواقع يجب على المستخدم أن يكتب عبارة (wa.me)، ومن ثم يرفقها بالرمز (/)، وبعده رقم هاتف الشخص الذي يريد أن يرسل إليه الرسالة مضافا إليه الرمز الدولي للبلد الذي يقيم فيه، لكن دون إضافة أي أصفار أو رمز (+)، ومن ثم الضغط على زر (Enter).

وبعد هذه العملية ستظهر للشخص واجهة تشبه واجهة الإرسال في «واتساب»، فيها زر «send»، وبعد الضغط عليه سترسل الرسالة للشخص المطلوب.

والمثير في هذه الحيلة هو أن المرسل يمكنه أن يستخدم رقم هاتفه في المرحلة الأولى، ليتمكن من إرسال الملاحظات أو النصوص إلى حسابه الشخصي على «واتساب».

