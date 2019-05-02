loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

كيف تراسل شخصاً عبر «واتساب» دون إضافة رقمه؟!


نشرت قناة «I Am Magnus» على اليوتيوب شريط فيديو يظهر كيفية مراسلة أي حساب على «واتساب»، دون إضافة رقم صاحب الحساب على قائمة الأرقام في الهاتف. ولإنجاز هذه المهمة يجب اتباع بضعة خطوات:
-التوجه إلى أي متصفح موجود في الهاتف أو جهاز كمبيوتر، وفي الحقل المخصص لكتابة عناوين المواقع يجب على المستخدم أن يكتب عبارة (wa.me)، ومن ثم يرفقها بالرمز (/)، وبعده رقم هاتف الشخص الذي يريد أن يرسل إليه الرسالة مضافا إليه الرمز الدولي للبلد الذي يقيم فيه، لكن دون إضافة أي أصفار أو رمز (+)، ومن ثم الضغط على زر (Enter).
وبعد هذه العملية ستظهر للشخص واجهة تشبه واجهة الإرسال في «واتساب»، فيها زر «send»، وبعد الضغط عليه سترسل الرسالة للشخص المطلوب.
والمثير في هذه الحيلة هو أن المرسل يمكنه أن يستخدم رقم هاتفه في المرحلة الأولى، ليتمكن من إرسال الملاحظات أو النصوص إلى حسابه الشخصي على «واتساب».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة