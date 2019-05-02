إبراهيم عبدالغفور عبدالغفار عبدالله 62 عاماً شيع، الرجال: بيان، مسجد الامام الحسن، ابتداء من اليوم الخميس، ت: 66731013، النساء: الجابرية، ق7، ش5، م29، حسينية الامام الحسن (اليوم الخميس فترة العصر فقط)، ت: 99600133

نهيه محمد خليفه الدرعاوي، أرملة مرزوق محمد سلمان العلوان 85 عاماً شيعت، الرجال: حطين، ق3، ش325، م1، ت: 97444450، النساء: الدسمة، ق4، ش47، م5، ت: 99400054

لولوه أحمد عبدالله الصايغ 3 أعوام شيعت، لا يوجد عزاء، ت: 99850708- 50662661

عبدالله جمعه احمد الحواج 88 عاماً شيع، الرجال: الدعية، حسينية آل بوحمد، ت: 98992205، النساء: الدعية، حسينية آل بوحمد (فترة العصر فقط)

إنا لله وإنا إليه راجعون