loader

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

الوفيات


إبراهيم عبدالغفور عبدالغفار عبدالله 62 عاماً شيع، الرجال: بيان، مسجد الامام الحسن، ابتداء من اليوم الخميس، ت: 66731013، النساء: الجابرية، ق7، ش5، م29، حسينية الامام الحسن (اليوم الخميس فترة العصر فقط)، ت: 99600133
نهيه محمد خليفه الدرعاوي، أرملة مرزوق محمد سلمان العلوان 85 عاماً شيعت، الرجال: حطين، ق3، ش325، م1، ت: 97444450، النساء: الدسمة، ق4، ش47، م5، ت: 99400054
لولوه أحمد عبدالله الصايغ 3 أعوام شيعت، لا يوجد عزاء، ت: 99850708- 50662661
عبدالله جمعه احمد الحواج 88 عاماً شيع، الرجال: الدعية، حسينية آل بوحمد، ت: 98992205، النساء: الدعية، حسينية آل بوحمد (فترة العصر فقط)
إنا لله وإنا إليه راجعون


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة