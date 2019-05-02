دوليه

واصل شباب أياكس الهولندي تألقهم في مسابقة دوري أبطال أوروبا ووضعوا قدما في المباراة النهائية بفوزهم الثمين على مضيفهم توتنهام الإنكليزي 1-0 اول من أمس في لندن في ذهاب الدور نصف النهائي.

وسجل دوني فان دي بيك الهدف الوحيد في الدقيقة 15، وقرب فريقه من المباراة النهائية الأولى منذ 1996 والسادسة في تاريخه المرصع بأربعة ألقاب في المسابقة. وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل على ملعب «يوهان كرويف أرينا» في أمستردام.

وواصل شباب الفريق الهولندي نتائجهم الرائعة في المسابقة بعد تجريدهم ريال مدريد الإسباني من اللقب الذي ظفر به في الأعوام الثلاثة الأخيرة من ثمن النهائي ويوفنتوس الإيطالي من الدور ربع النهائي، وحققوا فوزا غاليا وضعهم على مشارف المباراة النهائية المقررة في الأول من يونيو المقبل على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في مدريد.

ونجح أياكس أمستردام في هز الشباك خارج قواعده للمرة التاسعة تواليا في المسابقة القارية العريقة وهو رقم قياسي في تاريخ مشاركاته بها.كما حقق أياكس فوزه الثالث تواليا خارج قواعده، وبات ثالث فريق في تاريخ المسابقة يحقق الفوز في ثمن وربع ونصف النهائي خارج قواعده بعد بايرن ميونيخ الألماني (2012-2013) وريال مدريد (2017-2018).

وألحق أياكس الخسارة الثانية تواليا بتوتنهام بملعبه الجديد بعد الاولى امام وست هام يونايتد بالنتيجة ذاتها في الدوري المحلي السبت. «

وعلق لاعب وسط أياكس أمستردام الدولي المغربي حكيم زياش على الفوز قائلا «إنها نتيجة مثالية، خضنا الشوط الاول بروح تنافسية كبيرة ولكن الشوط الثاني كان صعبا علينا ولكن النتيجة هي الأمثل بالنسبة لنا»، مضيفا «نحن نستمتع بكل المباريات التي نخوضها ونسعد بكل حيثيات المباراة ونريد ان نلعب بهذه الطريقة. لم نتأهل بعد لأنه حينما تفوز 1-0 خارج ارضك فهي نتيجة جيدة وصعبة في الوقت نفسه».

وبدا واضحا تأثر توتنهام الذي كان يخوض الدور نصف النهائي للمسابقة للمرة الأولى منذ 1962، بغياب قائده وهدافه هاري كين المصاب ومهاجمه الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون بسبب الإيقاف، فيما جلس الفرنسي موسى سيسوكو على مقاعد البدلاء لعودته للتو من إصابة تعرض لها في إياب الدور ربع النهائي ضد المضيف مواطنه مانشستر سيتي.

وكان توتنهام صاحب الأفضلية في بداية المباراة لكن دون جدوى قبل أن ينتزع أياكس المتوج بلقب المسابقة 4 مرات آخرها عام 1995، السيطرة والاستحواذ ويبادر إلى تهديد مرمى الدولي الفرنسي هوغو لوريس ونجح في افتتاح التسجيل من أول محاولة وكاد يعزز النتيجة أكثر من مرة.

وتحسن أداء توتنهام نسبيا في الشوط الثاني مع تراجع أياكس إلى الدفاع وتركه الاستحواذ للفريق اللندني لكن دون خطورة بل أن القائم الأيسر للوريس حرم البرازيلي دافيد نيريش من الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 78.

وقال مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو «أعتقد أننا لم نبدأ البداية الجيدة في الشوط الأول، إحساسي هو أنهم كانت لهم نظرة استباقية للامور ولم يسمحوا لنا باللعب. كنا نفتقد للطاقة والحيوية. بعد استقبال شباكنا للهدف حاولنا ان نعود وأن نخلق بعض الفرص التي لم تكن واضحة. في الشوط الثاني لعبنا بحيوية. لن نخرج من المسابقة، لا زلنا أحياء فالمباراة انتهت بنتيجة 1-0».

ونجح أياكس أمستردام في افتتاح التسجيل عبر دوني فاد دي بيك عندما تلقى كرة خلف الدفاع داخل المنطقة من الدولي المغربي حكيم زياش فهيأها لنفسه وانفرد بالحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس فتابعها بيمناه على يساره (15). وكاد داني روز يسجل خطأ في مرمى فريقه عندما حاول إبعاد كرة عرضية للبرازيلي دافيد نيريش من أمام الصربي دوسان تاديتش (17).

وأنقذ لوريس مرماه من هدف ثان عندما تصدى لتسديدة فان دي بيك من مسافة قريبة اثر انفراد من الجهة اليمنى (24).

وتلقى توتنهام ضربة موجعة بإصابة مدافعه البلجيكي يان فيرتونغن بوجهه إثر تدخل للحارس الكاميروني أندريه أونانا في إبعاد كرة من ركلة حرة جانبية انبرى لها كيران تريبيير فتلقى العلاج داخل الملعب لأكثر من 4 دقائق وحاول مواصلة اللعب لكنه لم يقو على ذلك فاضطر إلى ترك مكانه لموسى سيسوكو (39).

وكاد المدافع البلجيكي الآخر توبي ألدرفيريلد يدرك التعادل بضربة رأسية من داخل المنطقة إثر كرة من ركلة حرة جانبية من منتصف الملعب انبرى لها تريبيير ومرت فوق العارضة (45+4)، ثم سدد سيسوكو كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (45+5).وجرب المدافع الإيطالي نيكولاس تاليافيكو حظه بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر للوريس (47).ورد ديلي ألي بتسديدة قوية «على الطاير» من داخل المنطقة بين يدي الحارس أونانا (50).ورد القائم الأيمن كرة لنيريش من داخل المنطقة قبل ان يشتتها الدفاع (78).

