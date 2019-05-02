دوليه

تحدّى المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري لاعبيه في تشلسي الإنكليزي لتأمين نهاية إيجابية لموسم مضطرب يحاول تعويضه، عندما يحل على اينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، كما يلعب اليوم في نصف النهائي الاخر مواطنه أرسنال مع ضيفه فالنسيا الاسباني.

في المباراة الأولى يدرك ساري أن لديه خمس مباريات فقط لانقاذ نادي غرب لندن والحفاظ على رأسه من اقالة مبكرة. وعانى تشلسي قبل مباراتين على ختام الدوري الانكليزي، في آخر ثلاث مراحل لكنه حافظ على مركزه الرابع بسبب تقهقر ارسنال الخامس ومان يونايتد السادس.

ونظرا لنهاية موسمه المخيبة، يأمل تشلسي في ضمان التأهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، بالحلول بين الاربعة الاوائل في الدوري المحلي او اقتناص لقب الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ».

وبعد تقارير عدة أشارت الى اقتراب مشوار ساري من نهاية سريعة بعد قدومه من نابولي الإيطالي، بقي المدرب العنيد في منصبه محاولا ايصال سفينة الفريق الازرق الى بر الامان. وقال ساري «نقاتل على المركز الرابع ونحن في نصف نهائي الدوري الاوروبي. لقد قدمنا موسما جيدا. يتعين علينا الآن الوصول إلى هدفين هامين جدا».

لكن انقاذ السفينة تواجهه عواصف عاتية، من بينها اصابة مدافعه الالماني أنتونيو روديغر بركبته الثلاثاء وابتعاده حتى نهاية الموسم. وبعد بداية موسم واعدة، يعيش ساري البالغ 60 عاما ضغطا رهيبا في البريمر ليغ، ظهر جليا خلال التعادل مع بيرنلي الاسبوع الماضي عندما طُرد وتعرض لعقوبة من قبل الاتحاد الانكليزي لسوء سلوكه.

وفي المباراة الثانية يواجه أوناي إيمري خطر الخروج خالي الوفاض في موسمه الأول مع أرسنال، إلا إذا تمكن المدرب الإسباني من إثبات نفسه مرة أخرى على أنه صاحب الاختصاص في مسابقة الدوري الأوروبي وقيادة فريقه إلى اللقب لإنقاذ الموسم وإخفاء التراجع المثير للقلق للمدفعجية في الآونة الأخيرة في البريمر ليغ.

وخسر النادي اللندني أربع مرات في مبارياته الخمس الأخيرة أمام إيفرتون وكريستال بالاس وولفرهامبتون وليستر سيتي وتقلصت آماله في منافسة جاريه توتنهام الثالث وتشلسي الرابع على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.ويكتسي التتويج بلقب الدوري الأوروبي أهمية كبيرة بالنسبة لأرسنال لأنه سيمنحه بطاقة المسابقة القارية العريقة التي يسعى إليها بإلحاح لوقف غيابه عنها في العامين الأخيرين.ويعتبر إيمري اختصاصيا في مسابقة الدوري الأوروبي بعدما قاد اشبيلية الى الفوز بها ثلاثة مرات تواليا بين العام 2014 الى 2016، كما أنه على دراية جيدة بخصم أرسنال في الدور نصف النهائي، فالنسيا الذي قاده في الفترة بين عامي 2008 و2012.

