دوليه

أعلن تشلسي الإنكليزي أن مدافعه أنطونيو روديغر سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم، إثر خضوعه لعملية جراحية في الركبة. وخرج الألماني الدولي روديغر مصابا خلال الشوط الثاني من المباراة التي تعادل فيها تشلسي مع مضيفه مان يونايتد 1-1 الأحد الماضي ضمن منافسات الدوري الإنكليزي ا.وأعلن تشلسي أول من أمس أن اللاعب (26 عاما) خضع لعملية جراحية

«ناجحة» في الركبة اليسرى. ويغيب روديغر بذلك عن المباراتين المتبقيتين لتشلسي في الدوري هذا الموسم، وذلك في الوقت الذي يتنافس فيه الفريق من أجل البقاء ضمن المراكز الأربعة الأولى بالدوري للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، كما يتأهب لمواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وشارك روديغر ضمن التشكيل الأساسي في 33 من 36 مباراة لتشلسي في الدوري هذا الموسم، وسجل 44 مشاركة مع الفريق بشكل عام هذا الموسم.

