دوليه

كشفت إحصائيات أعلنت أمس في هولندا أن المباراة التي فاز فيها أياكس على مضيفه توتنهام الإنكليزي 1-0 أول من امس في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، سجلت رقما قياسيا في المتابعة التليفزيونية في هولندا.

وكشفت الإحصائيات أن المباراة حظيت بأكبر نسبة مشاهدة عبر التلفاز لمباراة كرة قدم على مستوى الأندية، بين الجماهير الهولندية.وتابع نحو 1ر4 مليون مواطن هولندي المباراة التي أقيمت في لندن والتي تقدم من خلالها أياكس خطوة كبيرة نحو نهائي البطولة الأوروبية المقرر في العاصمة الإسبانية مدريد في أول يونيو المقبل.

وتحطم بذلك الرقم القياسي السابق المتمثل في متابعة 8ر3 مليون مواطن هولندي لمباراة إيندهوفن أمام ميلان الإيطالي في الدور نصف النهائي للبطولة الأوروبية عام 2005 .ومع ذلك لا يزال الرقم القياسي في المتابعة التليفزيونية لمباريات كرة القدم بشكل عام لدى الجمهور الهولندي، يتمثل في متابعة نحو تسعة ملايين من إجمالي 17 مليون نسمة في هولندا، للمباراة التي فاز فيها المنتخب الهولندي على نظيره الأرجنتيني بضربات الجزاء الترجيحية في الدور نصفل النهائي لكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

