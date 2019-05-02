loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

متابعة قياسية في هولندا


كشفت إحصائيات أعلنت أمس في هولندا أن المباراة التي فاز فيها أياكس على مضيفه توتنهام الإنكليزي 1-0 أول من امس في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، سجلت رقما قياسيا في المتابعة التليفزيونية في هولندا.
وكشفت الإحصائيات أن المباراة حظيت بأكبر نسبة مشاهدة عبر التلفاز لمباراة كرة قدم على مستوى الأندية، بين الجماهير الهولندية.وتابع نحو 1ر4 مليون مواطن هولندي المباراة التي أقيمت في لندن والتي تقدم من خلالها أياكس خطوة كبيرة نحو نهائي البطولة الأوروبية المقرر في العاصمة الإسبانية مدريد في أول يونيو المقبل.
وتحطم بذلك الرقم القياسي السابق المتمثل في متابعة 8ر3 مليون مواطن هولندي لمباراة إيندهوفن أمام ميلان الإيطالي في الدور نصف النهائي للبطولة الأوروبية عام 2005 .ومع ذلك لا يزال الرقم القياسي في المتابعة التليفزيونية لمباريات كرة القدم بشكل عام لدى الجمهور الهولندي، يتمثل في متابعة نحو تسعة ملايين من إجمالي 17 مليون نسمة في هولندا، للمباراة التي فاز فيها المنتخب الهولندي على نظيره الأرجنتيني بضربات الجزاء الترجيحية في الدور نصفل النهائي لكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة