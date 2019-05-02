دوليه

وقع باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي هذا الموسم، ضحية ريمونتادا جديدة في مدى ثلاثة ايام بسقوطه امام مضيفه مونبلييه 2-3 اول من أمس في مباراة ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين. وكان سان جرمان تقدم على رين بهدفين نظيفين في نهائي كأس فرنسا السبت الماضي قبل ان يعادل رين النتيجة 2-2 ثم يفرض اللجوء الى ركلات الترجيح التي ابتسمت له.اما ضد مونبلييه، فتقدم مرتين قبل ان يسجل أصحاب الأرض هدفين ليخرجوا فائزين 3-2.

وتقدم سان جرمان بهدف سجله مدافع مونبلييه الكاميروني أومبراوز أويونغو بعد مرور 12 دقيقة عندما حاول إبعاد كرة عرضية للإسباني خوان برنات من أمام الألماني يوليان دراكسلر، وادرك مونبلييه التعادل بسيناريو مشابه عندما حول بريسنل كيمبيبي كرة اثر ركلة حرة جانبية داخل مرمى حارسه الإيطالي جانلويجي بوفون (21). واستغل الارجنتيني دي ماريا معمعة داخل المنطقة ليقوم بحركة فنية رائعة ويمنح فريق العاصمة الفرنسية التقدم مجددا (62).وابى مونبلييه ان يستسلم ونجح اندي ديلور في ادراك التعادل 2-2 بتسديدة بيمناه من انفراد ببوفون، قبل ان يستغل مونبلييه خطأ فادحا للارجنتيني لياندرو باريديس في التعامل مع كرة من ضربة مرمى مررها له بوفون فخطفها منه التونسي إلياس السخيري وهيأها للسنغالي سليمان كامارا الذي سددها قوية بيسراه داخل الشباك الباريسية قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وحافظ سان جرمان على رصيده في الصدارة مع 84 نقطة في حين ارتقى مونبلييه الى المركز الخامس مع 54 نقطة ليصبح على بعد 4 نقاط من ليون الرابع.

