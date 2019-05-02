دوليه

سيعتزل الإيرلندي جون أوشي، المدافع السابق لمان يونايتد ونادي ريدينغ من الدرجة الإنكليزية الأولى حاليا، كرة القدم في نهاية الموسم الحالي، بحسب ما أعلن ناديه أول من أمس.

وأورد ريدينغ عبر حسابه على موقع «تويتر»، «مسيرة رائعة تقترب من النهاية- اليوم في عيد ميلاده الثامن والثلاثين، أعلن جون أوشي بأنه سيعتزل في نهاية الموسم».

وأضاف «أمضى جزءا يسيرا من مسيرته مع رويالز (لقب نادي ريدينغ)، لكنه حصد مجموعة من الميداليات يفخر أي لاعب بالظفر بها حيث أحرز كل الألقاب الممكنة في مسيرة احترافية امتدت قرابة 20 عاما».

