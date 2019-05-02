دوليه

قضى الوحدات الأردني على آمال النجمة اللبناني بعدما أسقطه 2- 0 في معقله ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت اول من امس في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي.وكانت مهمة النجمة صعبة في بلوغ الدور الثاني اذ كان يتوجب عليه الفوز في المباريات الاربع ضد الوحدات واثنتين ضد هلال القدس الفلسطيني والجيش السوري.وعرف الفريق الضيف كيف يقتنص الانتصار وبالتالي النقاط الثلاث بعدما تحكم باللقاء وافتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر بهاء فيصل بعدما حول الكرة برأسه الى الشباك اثر ركلة ركنية (5)، ثم ضغط الفريق النبيذي وسيطر على المجريات وسدد قائد الفريق على حمام كرة قوية ارتدت من العارضة (8)، بينما كان الخطر الأردني يأتي عبر المرتدات السريعة، وأنقذ مدافع النجمة فريقه من الهدف الثاني عندما ابعد تسديدة حمزة الدردور من على خط المرمى (40).وتواصل الامر عينه في الشوط الثاني، اذ واصل النجمة ضغطه والوحدات مرتداته، وتمكن صالح راتب من تعزيز تقدم الفريق الأردني اثر تسديدة من مشارف منطقة الجزاء اسكنها الى يمين حارس النجمة علي السبع (67). ورفع الوحدات رصيده الى عشر نقاط من خمس مباريات، فيما بقي النجمة متذيلا المجموعة من دون رصيد بعد تلقيه ثلاث خسارات متتالية.وفي المجموعة ذاتها، تعادل الجيش السوري مع هلال القدس الفلسطيني 0-0، ليرفع الأول رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني مقابل نقطتين لهلال القدس الثالث من ثلاث مباريات.

ويتأهل إلى نصف نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

