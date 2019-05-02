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واصل الكويت نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة وأنعش آماله في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي بعد فوزه على الاتحاد السوري 2-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد آل نهيان في أبوظبي ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثاتية والتي شهدت أيضاً فوز الجزيرة الاردني على النجمة البحريني بثلاثية نظيفة.

وتجاوز الأبيض البداية السيئة في المسابقة عندما جمع نقطة واحدة من مباراتين بتعادله مع الاتحاد ثم خسارته أمام الجزيرة في عمان، وجاء الفوز على الاتحاد أول من أمس ضمن سلسلة انتصارات للفريق أسفرت عن تتويجه بلقب كأس الأمير واقترابه كثيراً من الظفر بلقب الدوري الذي يحتاج فيه إلى نقطة من مباراتين أمام الجهراء والسالمية.

وظهر الكويت في لقاء الأول من أمس بصورة جيدة رغم المعاناة من الإرهاق في الفترة الأخيرة، لكن الفريق حقق مبتغاه بأقل مجهود وسجل هدفين عن طريق مهاجمه العاجي جمعة سعيد في الدقيقتين 41 و74 وكان بإمكانه زيادة الغلة خصوصاً في الدقائق الأخيرة من المباراة. ويحسب للمدرب محمد عبدالله منحه الفرصة لبعض العناصر الشابة للقيام بدورها كلما استدعت الحاجة لذلك، مثل شاهين الخميس الذي لعب دور المنقذ في مباراة الكويت مع النجمة وسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، بالإضافة إلى راضي جمال الذي صنع الهدف الثاني في لقاء الأول من أمس.

كما يستحق مدرب الكويت الإشادة على «المرونة» في اختيار التشكيلة، فعندما يغيب مشاري غنام غير المقيد في القائمة الآسيوية، يلعب في مركز الظهير الأيسر السوري حميد ميدو وأحياناً فهد الهاجري الذي لعب في مركز الظهير الأيمن أمام القادسية في نهائي كأس الأمير وسجل هدفي الأبيض في المباراة.

وسيكون السيناريو الأجمل أمام الكويت في الأيام القادمة هو تحقيق اللقب أمام الجهراء في الجولة المقبلة من الدوري بعد غد السبت، وهو أمر في المتناول وذلك قبل الدخول في شهر رمضان، على ان تكون الجولة الأخيرة أمام السالمية مجرد تحصيل حاصل ويستغلها الأبيض من أجل الاستعداد لمواجهة الجزيرة في الجولة الأخيرة من المجموعة والتي يحتاج الكويت فيها للفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى الدور الثاني ولو كأفضل فريق يحتل المركز الثاني. فالجزيرة يتصدر حالياً برصيد 13 نقطة، مقابل 10 للكويت وأربع نقاط للنجمة البحريني ونقطة واحدة للاتحاد. ومقارنة مع مواقف المجموعتين الأولى والثالثة فأن وصول الأبيض إلى النقطة 13 يعني تأهله إلى الدور الثاني، لكنه يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين من اجل تصدر المجموعة، لأن الجزيرة فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 1-0، كما يتفوق الفريق الأردني بفارق الأهداف.

