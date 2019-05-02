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أكد أمين السر العام في نادي القادسية حسن أبو الحسن أن فريق الشباب (تحت 20) في النادي هو مستقبل الأصفر في الأعوام المقبلة، وذلك عقب تتويج الفريق بكأس الاتحاد بعد تغلبه على كاظمة بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما أول من أمس. سجل أهداف الأصفر علي البلوشي وسالم البريكي وعيد الرشيدي وعبد العزيز مروي، فيما سجل هدف كاظمة الوحيد عقيل الهزيم. وشدد أبو الحسن على ضرورة تصعيد لاعبي فريق الشباب الى الفريق الأول في الموسم المقبل، خصوصاً بعد خروج الأصفر الكبير خالي الوفاض هذا الموسم بعد الخسارة أمام العهد اللبناني الاثنين الماضي، وتضاؤل فرصته في التأهل الى الدور الثاني في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي بالاضافة الى خسارته كل الألقاب المحلية.

ويضم فريق شباب الأصفر لاعبين بلغوا أو تجاوزوا العشرين عاماً، وبالتالي يجب على الجهاز الفني للفريق الاول الاستفادة من خدماتهم أو اعارتهم الى أندية أخرى، وهذا ما تخشاه جماهير الأصفر التي طالبت أكثر من مرة بمنح الفرصة للاعبين الشباب بعد تراجع أداء أصحاب الخبرة.

ولفت أبو الحسن الى أن مجلس الادارة ينتظر تقرير لجنة كرة القدم بعد انتهاء الموسم، من أجل البحث عن مدرب بديل أو التجديد للجهاز الفني الحالي بقيادة الروماني ايوين مارين.

وأضاف أن لاعب فريق الشباب عيد الرشيدي مسجل في صفوف النادي وسيبقى مع الفريق في الموسم المقبل، وقال: «عيد لاعب القادسية وسيستمر مع القادسية».

