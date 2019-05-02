محلية

نال الكويت كأس التفوق لبطولات اتحاد ألعاب القوى التي اختتمت مساء الاول من امس بإقامة بطولة الكويت العامة لالعاب القوى لفئتي العمومي والناشئين متفوقا على ناديي القادسية وكاظمة اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وجاء هذا الفوز عقب حسم نادي الكويت لقب فئة الناشئين في البطولة الأخيرة المحلية للاتحاد هذا الموسم التي أقيمت على مضمار الاتحاد بمنطقة كيفان وانطلقت السبت الماضي واستمرت أربعة أيام بعد أن حقق 254?5 نقطة في حين حل القادسية ثانيا بعد أن جمع 213?5 نقطة فيما جاء كاظمة ثالثا بمجموع 104?5 نقاط.أما منافسات فئة العمومي لنفس البطولة فأسفرت عن فوز القادسية بلقبها بعد أن سجل 197?5 نقطة في البطولة التي شهدت مشاركة 14 ناديا فيما احتل الكويت المركز الثاني بنيله 153 نقطة في حين حل كاظمة ثالثا بمجموع 138 نقطة.

وأكد أمين سر الاتحاد سيار العنزي أن المنافسات المحلية لهذا الموسم ظهرت بمستوى فني مميز وأفرزت عددا من اللاعبين الجيدين في منافسات المضمار والميدان في عدد من الأندية منوها بالمشاركة الفاعلة والمميزة للأندية في بطولات الاتحاد وأنشطته المختلفة. وقال العنزي إن الاتحاد سيركز في الفترة المقبلة على إعداد لاعبيه للبطولات الخارجية المقبلة وفي مقدمتهم المتأهلون لبطولة العالم المقبلة المقررة إقامتها في قطر بين 28 سبتمبر و6 أكتوبر المقبلين لضمان مواصلة العاب القوى الكويتية نتائج مميزة مهنئا الفرق الفائزة في منافسات البطولة.وذكر أن البطولة شهدت في يومها الأخير حفل اعتزال لاعب المنتخب حسين اليوحة إذ حرص الاتحاد على تكريمه بعد مسيرة حافلة من الإنجازات في لعبة الوثب الطويل مقدما الشكر لكل العاملين في لجان الاتحاد المختلفة على جهودهم الطيبة في تنظيم كل بطولات الاتحاد لهذا الموسم.

