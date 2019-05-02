دوليه

يبحث التعاون عن لقبه الأول والاتحاد حامل اللقب عن العاشر في مسابقة كأس ملك السعودية، عندما يلتقيان في 8:30 مساء اليوم في المباراة النهائية على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض. وسيضمن الفوز المشاركة في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل وخوض مسابقة الكأس السوبر أمام بطل الدوري مطلع الموسم الجديد.

ويعيش التعاون حالياً أفضل حالاته الفنية والمعنوية، خصوصاً بعد فوزه الساحق على الهلال 5 - 0 ثم تكراره في مسابقة الدوري 2- 0. وصنع فريق المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل مفاجأة باقصاء الهلال من المربع الاخير، على غرار الاتحاد الذي اسقط النصر 4-2. وحجز التعاون مقعده في النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1990 الذي خسره أمام النصر. ويسعى مهاجمه ربيع سفياني الى تحقيق انجاز فريد يتمثل باحراز لقبه السادس مع أربعة أندية مختلفة، حيث سبق له بالفوز بالدوري والكأس السوبر مع الفتح وبالدوري وكأس ولي العهد مع النصر وأخيرا بلقب كأس الملك مع الاتحاد في الموسم الماضي. وخاض سفياني نهائي النسخة الأخيرة لكأس الملك مع الاتحاد، وكان أحد نجوم الفريق باحرازه الهدف الثاني امام الفيصلي لكنه رحل في نهاية الموسم الى التعاون.

واستهل التعاون مشواره بالفوز على العدالة 1- 0 ثم النهضة 4-0 قبل أن يتخطى عقبتي الشباب في ثمن النهائي 3-0 والوحدة في ربع النهائي بالنتيجة عينها. وكشر عن أنيابه ملحقا بالهلال في نصف النهائي خسارة قاسية عندما تغلب عليه بخماسية نظيفة، توج بها مسيرته الرائعة هذا الموسم في مختلف البطولات وكشفت رغبته في المنافسة القوية على اللقب بوصوله للنهائي بشباك نظيفة.

وإذا كان التعاون أبهر الجميع بمستوياته ونتائجه في الدوري، فإن الاتحاد عانى بشكل غير مسبوق في تاريخه إدارياً وفنياً ومعنوياً.

وكان على حافة الهبوط للدرجة الأولى في ظل المستويات المتواضعة والنتائج السلبية التي وضعته في المركز الرابع عشر في سلم الترتيب، الأمر الذي جعل عشاق كرة القدم على مختلف ميولهم يمنون النفس بتجاوز العميد لتلك الأزمة، بل أن جماهيره كانت تعتبر بقاءه في دوري المحترفين بطولة في حد ذاتها. وعطفاً على ذلك لم يكن يتوقع الغالبية تجاوزه النصر لاسيما وأن الأخير فرض سيطرته التامة في آخر سبع سنوات، ولكن الاتحاد استحضر تاريخه ونجح في إقصاء منافسه بعد الفوز عليه 4-2 في مباراة ماراتونية امتدت لوقت إضافي، ليرتفع سقف الطموح لدى عشاقه الذين يتطلعون لفوز فريقهم في النهائي وانقاذ موسمه.

ورغم الظروف الصعبة التي مر بها الاتحاد فنياً ومعنوياً وأثرت على لاعبيه إلا أن مدربه الجديد القديم التشيلي لويس سييرا نجح في انتشاله من أزمته واستطاع تحقيق خمسة انتصارات متتالية، ثلاثة منها في الدوري حسنت موقعه وابعدته عن منطقة الخطر، واثنان في مسابقة الكأس وضعتاه في النهائي الذي يأمل أن يحققه لإنقاذ موسمه.

وانتظر الاتحاد حتى الوقت الإضافي ليتجاوز الجبيل 3-1 في الدور الأول، ثم تفوق على الوشم بصعوبة بالغة وبنتيجة 2-1، قبل أن يتخطى التقدم في ثمن النهائي

3 - 0 والباطن في ربع النهائي 4-3 . وأخيراً عبر النصر في نصف النهائي 4-2 بعد التمديد في مباراة شهدت إثارة غير مسبوقة.

