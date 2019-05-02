دوليه

أوقف مصر المقاصة سلسلة انتصارات ضيفه بيراميدز عندما أرغمه على التعادل 1-1 اول من امس بملعب المقاولون العرب في افتتاح المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري المصري. وتقدم بيراميدز عبر عبدالله السعيد في الدقيقة 26، وأدرك مصر المقاصة التعادل عبر الغاني جون انتوي في الدقيقة 86. وهو التعادل الأول لبيراميدز بعد 6 انتصارات متتالية فرفع رصيده إلى 64 نقطة في المركز الاول بفارق 3 نقاط أمام مطارده المباشر الأهلي حامل اللقب الذي يملك 3 مباريات مؤجلة، في حين رفع المقاصة رصيده الى 42 نقطة في المركز السادس في أول مباراة بقيادة مديره الفني الجديد جمال عمر خليفة المستقيل طلعت يوسف. وواصل الإسماعيلي نتائجه المخيبة بتلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي وكانت أمام ضيفه حرس الحدود 0-1 بملعب جهاز الرياضة العسكري. وسجل النيجيري إيدو موزيس هدف فوز حرس الحدود في الدقيقة 28، رافعا رصيد فريقه الى 32 نقطة فارتقى الى المركز الخامس عشر، في حين تجمد رصيد الاسماعيلى عند 37 نقطة في المركز السابع.

وعاد الاتحاد السكندري لسكة الانتصارات بعدما حقق فوزا هاما على مضيفه النجوم 2-1 بمعلب بتروسبورت. وسجل هدفي الاتحاد السكندرى خالد قمر (26) وخالد الغندور (73)، وهدف النجوم الوحيد نور السيد لاعب الاتحاد بالخطأ في مرماه (90).

ورفع الاتحاد السكندرى رصيده الى 36 نقطة وارتقى للمركز التاسع، في حين تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة وبقي في المركز الأخير حيث بات موقفه صعبا واول المرشحين للهبوط لدوري الدرجة الثانية. وخيم التعادل السلبى على مواجهة سموحة وضيفه الجونة بملعب المكس، فرفع سموحة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر، والجونة إلى 36 نقطة في المركز الثامن. وتعادل أيضا بالنتيجة ذاتها وادى دجلة مع مضيفه المصري بملعب الجيش بالسويس، فرفع الأخير رصيده الى 47 نقطة في المركز الرابع، ودجلة الى 35 نقطة في المركز العاشر.

