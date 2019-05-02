دوليه

يسعى الجزيرة صاحب المركز الثالث (برصيد41 نقطة) الى تقليص آمال الوحدة الخامس (37 نقطة) الاسيوية عندما يستضيفه اليوم في دربي ابوظبي الذي سيكون خاص جدا للمدرب الهولندي هين تين كات وذلك في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الاماراتي التي تشهد اليوم لقاء آخر ويجمع عجمان مع الوصل.

وقاد تين كات الجزيرة من 2016 للفوز بلقبي الدوري والكأس، قبل ان ينتقل في ديسمبر 2018 الى الوحدة، وسيخوض اليوم اول مباراة في مواجهة فريقه السابق. وقال المدرب الهولندي: «من الجيد العودة مرة أخرى لملعب الجزيرة، لأني سأحظى بمقابلة أصدقاء قدامى، اعرف الفريق جيدا، ولكي أكون صادقا أنا من صنعت الجزيرة الحالي، وبكل تأكيد أنا فخور بذلك، لكن عندما نلعب في مواجهته فلا مكان للمشاعر، لأنه يريد الفوز، وأنا كذلك اريد الفوز لفريقي».

وتابع: «ستكون مباراة ممتعة، الجزيرة في المركز الثالث ويقاتل من أجل التأهل لدوري أبطال آسيا، ونحن أيضا نريد التأهل لذلك علينا تحقيق المركز الثالث أو الرابع».

