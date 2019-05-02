دوليه

استقر الزمالك المصري على إعادة المهاجم الكونغولي كابونغو كاسونغو إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكان الزمالك أعار اللاعب الكونغولي خلال الانتقالات الشتوية الماضية إلى نادي الوحدة السعودي.

وستكون عودة كابونغو على حساب أحد المغربيين خالد بوطيب أو حميد أحداد في ظل صعوبة الاستغناء عن فرجاني ساسي أو حمدي النقاز لعدم وجود بدلاء مميزين لهما.

إلى ذلك تقرر سفر فريق الزمالك إلى تونس يوم غد بطائرة خاصة لتجنب الإرهاق قبل مواجهة النجم الساحلي.

وتجري إدارة الزمالك محاولات مع مسؤولي ستاد بتروسبورت للحصول على موافقة بالسماح بحضور 10 آلاف مشجع للمران الأخير للزمالك مساء اليوم.

ويرغب الزمالك في حضور الجماهير للمران الأخير قبل السفر وذلك لدعم اللاعبين ومنحهم دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الإياب.

من جانب آخر، كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عن أن إدارة الزمالك أرسلت عبر الاتحاد المحلي كتاب تظلم للاتحاد الأفريقي «كاف» لرفع الإيقاف عن رئيس النادي مرتضى منصور.

وأصدر «كاف» قرارا بإيقاف مرتضى في سبتمبر الماضي لمدة عام بسبب هجومه على رئيس الاتحاد القاري أحمد أحمد.

واقترب الزمالك من التأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية بعد الفوز على النجم الساحلي التونسي بهدف دون مقابل في ذهاب نصف نهائي البطولة بمصر.

ويرغب الزمالك في حضور رئيسه للمباراة النهائية حال التأهل لها بعد مباراة العودة أمام النجم يوم الأحد المقبل.

