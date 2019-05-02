محلية

بلغ الكويت نهائي كأس الاتحاد لكرة اليد بعد انتصاره المستحق على السالمية 30-22 في لقاء نصف النهائي أول من أمس على صالة الأبيض. وضرب الكويت موعدا مع العربي في نهائي المسابقة إثر فوز الأخضر على النصر 31-18 في نصف النهائي الآخر.

وفي المباراة الأولى، فرض الأبيض أفضليته منذ بداية اللقاء بفضل خبرة لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع مجريات اللقاء بقيادة المدرب الجزائري سعيد حجازي.

بدوره حسم لاعبو العربي بقيادة السلوفيني ماجيك المواجهة بعد فوزهم الكبير على النصر.

وتوج الكويت بلقب البطولة في السنوات الست الماضية ما مكنه من تزعم اللعبة إذ لم يتمكن أي فريق من هزيمته بينما تعود آخر خسارة له إلى 16 مايو 2013.

وأقيمت بطولة كأس الاتحاد في السابق 50 مرة حاز لقبها العربي 10 والكويت وكاظمة والسالمية 8 مرات والقادسية 7 مرات بينما أحرزها خيطان 4 مرات والفحيحيل 3 مرات والصليبخات مرتين.

