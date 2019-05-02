loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الكويت والعربي إلى نهائي «كأس اليد»

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الخميس 02 مايو 2019

بلغ الكويت نهائي كأس الاتحاد لكرة اليد بعد انتصاره المستحق على السالمية 30-22 في لقاء نصف النهائي أول من أمس على صالة الأبيض. وضرب الكويت موعدا مع العربي في نهائي المسابقة إثر فوز الأخضر على النصر 31-18 في نصف النهائي الآخر.
وفي المباراة الأولى، فرض الأبيض أفضليته منذ بداية اللقاء بفضل خبرة لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع مجريات اللقاء بقيادة المدرب الجزائري سعيد حجازي.
بدوره حسم لاعبو العربي بقيادة السلوفيني ماجيك المواجهة بعد فوزهم الكبير على النصر.
وتوج الكويت بلقب البطولة في السنوات الست الماضية ما مكنه من تزعم اللعبة إذ لم يتمكن أي فريق من هزيمته بينما تعود آخر خسارة له إلى 16 مايو 2013.
وأقيمت بطولة كأس الاتحاد في السابق 50 مرة حاز لقبها العربي 10 والكويت وكاظمة والسالمية 8 مرات والقادسية 7 مرات بينما أحرزها خيطان 4 مرات والفحيحيل 3 مرات والصليبخات مرتين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة